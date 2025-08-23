為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台南公投投票冷清選務人員比民眾多 估投票率可望「坐2望3」

    南市東區東智里「1319」號投開票所情形。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/23 14:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國性公民投票第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」今（23）日登場。台南市各投開票所上午投票情形顯得冷清，民眾投票幾乎呈現「一進一出」，現場完全不必排隊，更多時間空盪一片，選務工作人員數量甚至多於投票民眾。

    南市選委會初步估計，上午投票率僅約18%，接近中午時逼近20%。由於午後氣溫略降，選委會樂觀估計投票率有機會再往上攀升，整體最終投票率可望「坐2望3」。

    台南市東區東智里「1319」號投開票所是這次全市最大的投開票所，共有2529名具投票權公民。現場觀察，雖然選務人員部署完整，但投票人潮並不多，顯得相對冷清。

    選務人員私下分析指出，這次公投並未與選舉綁在一起，加上核能議題討論熱度有限，使得投票意願不若以往選舉熱絡。再加上上午氣溫炎熱，也可能影響民眾外出意願。不過隨著午後氣溫稍降，仍期待投票率能逐步增加。

    南市選委會總幹事姜淋煌也表示，近期台南忙於颱風與豪雨帶來的災後重建，尤其溪北地區民眾心力放在家園修復與生活復原，對公投議題的關注相對有限，亦可能影響投票意願。

    投開票所外宣導張貼投票須知規定。（記者洪瑞琴攝）

