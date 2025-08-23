為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最強公投監票員！ 北斗驚見王爺坐鎮 民眾笑：不敢亂投票

    北斗鎮居仁里第882號投開票所，設在寶藍宮廟埕，廟內供奉的李府、朱府、邢府三尊王爺，正好「監看」整個投票過程。圖為邢府王爺（翻攝寶斗東門境寶藍宮臉書）

    2025/08/23 14:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕全國性公民投票第21案核三延役公投今（23日）登場，彰化縣北斗鎮居仁里共有兩處投開票所，其中第882號投開票所最特別，就設在寶藍宮廟埕，投票民眾必須從帆布圍起的小通道進入，而廟內供奉的李、朱、邢三尊王爺，正好「監看」整個投票過程，讓人直呼「不敢亂投票」。

    寶藍宮位於地政路與光仁街口，主祀李府、朱府、邢府三府王爺，平時香火鼎盛，這次因場地借用882投開票所，投票人數581人，今在廟埕被簡易圍籬隔出投票區，雖然只是臨時場地，但在王爺神像的「注視」下，投票氣氛別具特色，不少鄉親笑說「連神明都來關心公投」。

    前來投票的陳先生說，第一次在有神明注視下投票，會特別慎重，「不敢亂投」也有不少民眾投票前先合十拜拜，形成「投票兼祈福」的有趣畫面。寶藍宮表示，廟埕原本就是社區中心，能提供場地讓民主與信仰結合，格外有意義。

    投票民眾在王爺神像的「注視」下投票，讓人直呼「不敢亂投票」（記者陳冠備攝）

    北斗寶藍宮供奉李府、朱府、邢府三尊王爺。（翻攝寶斗東門境寶藍宮臉書）

