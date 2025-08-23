為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬文君游顥罷免投票率至中午約25％ 草屯傳遊覽車載人投票

    草屯罷馬志工團的監票人員，在御史里一處投票所外拍到遊覽車載人到投票所的情形。（草屯罷馬志工團提供）

    2025/08/23 14:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕823第二波罷免投票，南投有投一馬文君、投二游顥罷免案投票，上午8點開始投票，兩個選區到中午為止，投票不算太踴躍，馬文君、游顥陣營都指出投票率約25%。草屯選區下午疑似有遊覽車載一車的人去投票所，罷團監票人員感覺怪怪的拍照回傳。

    今天豔陽高照，天氣很炎熱，馬文君、游顥罷免案投票情況，從一早到中午都呈現「花花啊」（台語）的情況，即都有人來排隊，但較少大排長龍等領票的畫面，草屯鎮是投一選區最大票倉，山腳里則是最大里，虎山國小有5個投票所，另有一處在山腳里集會所，投票情況也是「都有人來投，但不算非常踴躍。」

    下午1點多在草屯鎮御史里的一處投票所外，出現一部遊覽車載著一車的人在投票所外路邊下車，罷馬團體的監票人員發現他們下車還清點人數，才一一走進投票所，對此情形有很大的質疑。

    設在山腳里集會所的投票所，有選民前往投票，但沒有大排長龍的情形，到中午投票率約為25%。（「All罷馬」罷團提供）

