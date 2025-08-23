PO黃國昌祝記者節快樂舊文 周軒：現在是新聞工作者壓力來源

民眾黨主席黃國昌出席核三延役公投宣傳快閃行動（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 16:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日面對記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。對此，政治工作者周軒在臉書PO出2015年9月1日，祝福新聞工作者91記者節快樂的貼文，感嘆黃現在成新聞工作者的壓力來源。

昨日有記者詢問黃國昌，他的美國律師資格是否失效，是否是因為未定期繳交註冊費，不料黃國昌竟直接嗆「這個是什麼白癡的問題，你把相關的東西看一看好不好」，讓在場媒體傻眼。

請繼續往下閱讀...

政治工作者周軒分享相關影片，並指「這位記者我認識，她是一位非常優秀的媒體從業人員，但是她今天問的問題，被黃國昌說是『白癡問題』」。有PTT鄉民也發文指出，該名被罵的吳姓記者，其父親是曾代表民眾黨出來參加高雄市長補選的吳益政。

周軒今日也貼出黃國昌2015年在臉書的一篇發文，當時他表示，「新聞工作者不管颳風下雨，為了搶在最快時間傳遞資訊，必須承擔很高的風險及時間壓力，今天是9.1記者節，保障新聞自由絕對是民主社會相當重要的價值，感謝媒體朋友的付出，祝各位記者節平安、快樂！」

對此，周軒感嘆：「2025年的黃國昌立刻變身成新聞工作者的壓力來源。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法