為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO黃國昌祝記者節快樂舊文 周軒：現在是新聞工作者壓力來源

    民眾黨主席黃國昌出席核三延役公投宣傳快閃行動（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌出席核三延役公投宣傳快閃行動（記者陳逸寬攝）

    2025/08/23 16:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日面對記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。對此，政治工作者周軒在臉書PO出2015年9月1日，祝福新聞工作者91記者節快樂的貼文，感嘆黃現在成新聞工作者的壓力來源。

    昨日有記者詢問黃國昌，他的美國律師資格是否失效，是否是因為未定期繳交註冊費，不料黃國昌竟直接嗆「這個是什麼白癡的問題，你把相關的東西看一看好不好」，讓在場媒體傻眼。

    政治工作者周軒分享相關影片，並指「這位記者我認識，她是一位非常優秀的媒體從業人員，但是她今天問的問題，被黃國昌說是『白癡問題』」。有PTT鄉民也發文指出，該名被罵的吳姓記者，其父親是曾代表民眾黨出來參加高雄市長補選的吳益政。

    周軒今日也貼出黃國昌2015年在臉書的一篇發文，當時他表示，「新聞工作者不管颳風下雨，為了搶在最快時間傳遞資訊，必須承擔很高的風險及時間壓力，今天是9.1記者節，保障新聞自由絕對是民主社會相當重要的價值，感謝媒體朋友的付出，祝各位記者節平安、快樂！」

    對此，周軒感嘆：「2025年的黃國昌立刻變身成新聞工作者的壓力來源。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播