自稱「表弟」卻沒參加顏寬恒阿公告別式 罷團林宣宏這樣說

2025/08/23 13:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區立委顏寬恒今天投票時被媒體問到，罷團發言人林宣宏自稱是他的「表弟」，顏寬恒表示自己根本不認識他，要他自己提出證明，還透露林宣宏沒有出席阿公的告別式；林宣宏則表示，顏寬恒要叫自己的媽媽「姑姑」，確實是顏寬恒的「表弟」，至於未出席告別式是因參加罷團後和媽媽那邊的親戚已沒有聯絡，相信舅舅也不會希望他出席。

顏寬恒今天到烏日國小投票後受訪，媒體再次詢問罷團發言人林宣宏聲稱是他的表弟，顏寬恒面露無奈說：「我就不認識他」，既然自稱是誰？就要自己提出證據，而不是要我來證明他是誰，就像自己要證明自己的清白一樣，對此不需要再做回應。並說阿公日前舉辦告別式，就有人問奇怪怎麼表弟（林宣宏）沒有來？自己覺得還好沒來，讓阿公在天之靈可以清靜一點。

林宣宏今天則向本報表示，因媽媽是顏清標的表妹，顏寬恒要叫自己的媽媽「姑姑」，自己確實是顏寬恒的「表弟」，不過因罷免公開和顏寬恒這層關係後，已經和媽媽那邊的親戚沒有聯絡，為了不讓家人困擾，罷免也已經到最後投票階段，不想對此再多作著墨。

至於為何沒出席顏寬恒阿公的告別式？林宣宏表示，因自己加入罷團罷免顏寬恒，已經和媽媽那邊親戚，包括舅舅都沒有聯絡，相信舅舅也不會希望他出席，所以沒有參加顏寬恒阿公的告別式。

