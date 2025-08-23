罷免加公投》台中市3區罷免案投票率均破3成 公投投票率2成3

台中今罷免及公投投票上午選務進行順利。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/23 12:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第二波國民黨立委罷免案及核三研議公投案今登場投票，台中市有3選區藍委罷免案投票及公投案投票，其中備受關注的包括中2區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣罷免案，至中午為止3區罷免投票率均破3成，其中江啟臣罷免案投票率高達3成4；至於公投案除3罷免區因罷免及公投一併投票，帶動公投投票率也均破3成，其餘各區多僅1成多投票率，全市公投投票率約2成3。

台中市民政局長吳世瑋指出，今天除3選區有罷免案外，全市各區同時辦理公投投票，因全市均有公投，為方便民眾投票，全市共設置1898個投開票所，上午投票秩序良好，沒有特殊違反選務情況。

吳世瑋表示，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法以法定公投日（8月23日）前一日已滿18歲以上者為限，此次公投台中市有241萬6,540人有投票權，其中首投族約莫9.3萬人；至於台中市立法委員第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣罷免案也在今日同步舉行，凡年滿20歲在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上者，即具有罷免投票權；台中市第2選舉區投票人人數為30萬7,742人、第3選舉區為26萬0,599人、第八選舉區則為20萬8,849人。

今日台中豔陽高照，台中市3罷免案選區一早就出現不少人投票，截至上午，3罷免區投票率均破3成，中二區顏寬恒與中三選區楊瓊瓔罷免案投票率均達3成投票率；中8選區江啟臣罷免案投票率3成4。

至於核三公投部分，除3罷免區因同時辦理罷免與公投案，公投投票率也各逾3成外，其餘各區的公投投票率均僅1成多左右，全市公投投票率至中午約2成三。

台中市選委會指出，因目前各投開票所刻正進行投票程序中，選務辦理執行中，投票率都需待下午4點開票結束以後再做確認。

