    首頁　>　政治

    重啟核三公民投票 澎湖今上午投票率僅1成多

    澎湖縣長陳光復前往文澳投開票所，投下公投票。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復前往文澳投開票所，投下公投票。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/23 12:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國性公民投票第21案今（23）日舉行，今年首度下修公投年齡至18歲，澎湖合格選民數94412人，由於人數激增，加上澎湖僅單一舉行公投，沒有罷免案，因此雖然天氣良好，但截至上午10時全澎投票率平均僅0.5成，中午12時才勉強突破1成，投票率相當低。

    澎湖縣長陳光復在上午9時30分前往第26號投開票所（文澳國小多功能體育館）完成投票，展現公民參與精神，並以實際行動行使憲法賦予的權利。呼籲民眾踴躍前往投票，尤其首投族更要珍惜手中神聖的選票，依據自己的意志，決定國家未來的政策走向。

    陳光復表示，公民投票是民主社會的重要機制，每位國民都有表達意見的權利，透過公投，能讓民意充分反映在國家政策上。他強調，此次第21案涉及核能政策與能源安全，無論立場為何，最重要的是讓聲音被聽見，共同為台灣未來能源發展提出思考與選擇。

    根據澎湖縣選舉委員會統計，今年全國性公民投票案第21案 ，由於年齡下修至18歲，澎湖縣投票權人數為94412人 （男：48172人，女：46240人），馬公市 55227人 、湖西鄉 14568人、白沙鄉 9016人、西嶼鄉 7326人、望安鄉 4816人、七美鄉 3459人，截至中午12時馬公、湖西及西嶼投開票所，都已突破1成投票率。

    今年公投年齡下修18歲，許多首投族完成神聖投票。（記者劉禹慶攝）

    今年公投年齡下修18歲，許多首投族完成神聖投票。（記者劉禹慶攝）

