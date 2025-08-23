為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    謝國樑稱2年投票4次難免疲憊 童子瑋：參與公投表達基隆人意志

    基隆市長謝國樑表示，中華民國的制度應該是4年投2次，但基隆人卻是2年投4次，難免會疲憊。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑表示，中華民國的制度應該是4年投2次，但基隆人卻是2年投4次，難免會疲憊。（記者俞肇福攝）

2025/08/23 12:54

    2025/08/23 12:54

    〔記者俞肇福／基隆報導〕核三延役公投今投票，基隆市各投開票所上午投票十分冷清，民眾出門投票意願稀稀落落，少見以前選舉時的排隊投票盛況，工作人員等嘸人，市長謝國樑上午10時前往投票說，中華民國的選舉制度，理論上4年投2次（市長選舉、立委選舉），基隆卻2年投4次票（市長、立委選舉，罷免市長、罷免立委），大家難免疲憊，預估今天投票率會比較低。

    基隆市議長童子瑋投票後表示，以往投票都要排隊，這次一個人領票、一個人投票，他呼籲，基隆人睡飽後，還是出來投票，勇於表達自己意志。

    謝國樑表示，公投是展現人民對某些政策的意志和想法，站在市府的角度鼓勵民眾多出來表達意見，不管是站在議題的哪個立場，今天可以看出投票的民眾明顯和平常的選舉有落差。

    謝國樑說，中華民國的制度，理論上應是4年投2次，但基隆卻是2年投4次票，大家難免疲憊，所以今天投票率不會像一般選舉那麼高，但還是鼓勵大家出來投下神聖的一票。

    童子瑋說，透過公民投票，表達基隆人的心聲，透過公民參與，讓更多人知道，我們所在的城市對於能源的選擇，對於用電需求的選擇。

    基隆市議長童子瑋表示，今天投票一個人領票投票，他呼籲民眾出來投票，表達基隆人對能源政策的想法。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長童子瑋表示，今天投票一個人領票投票，他呼籲民眾出來投票，表達基隆人對能源政策的想法。（記者俞肇福攝）

