蘇巧慧現身樹林投票所完成投票 喊話「要成為新北最強棒」

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票，受訪時喊話「會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。」（記者羅國嘉攝）

2025/08/23 12:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕核三重啟公投與7件國民黨籍立委罷免案今（23）日同步舉行投票。前行政院長蘇貞昌才剛在新北市樹林區育林國中完成投票離去，不久後，其女兒、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧也到同一投票所完成投票，父女倆雖然都在同一地點，並未碰面。她也喊話「會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。」

天氣炎熱，蘇巧慧仍親切與現場民眾揮手致意，並於投票前接受媒體訪問。對於藍委羅明才選前之夜，台北市副市長李四川站台喊9成政績有他，角逐新北市長參選人意味濃厚。蘇巧慧回應，新北的過去本來就有很多人都為新北努力過，每1個為新北，過去努力的人都應該被感謝，她會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧投票全程心情輕鬆，儘管天氣炎熱，她也不忘與民眾、及在場警員互動寒暄，隨後依程序出示證件、領票投下選票，並因另有行程隨即離開。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票離去。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法