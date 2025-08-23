為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇巧慧現身樹林投票所完成投票 喊話「要成為新北最強棒」

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票，受訪時喊話「會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。」（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票，受訪時喊話「會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。」（記者羅國嘉攝）

    2025/08/23 12:37

    〔記者羅國嘉／新北報導〕核三重啟公投與7件國民黨籍立委罷免案今（23）日同步舉行投票。前行政院長蘇貞昌才剛在新北市樹林區育林國中完成投票離去，不久後，其女兒、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧也到同一投票所完成投票，父女倆雖然都在同一地點，並未碰面。她也喊話「會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。」

    天氣炎熱，蘇巧慧仍親切與現場民眾揮手致意，並於投票前接受媒體訪問。對於藍委羅明才選前之夜，台北市副市長李四川站台喊9成政績有他，角逐新北市長參選人意味濃厚。蘇巧慧回應，新北的過去本來就有很多人都為新北努力過，每1個為新北，過去努力的人都應該被感謝，她會努力成為新北的最強棒，讓新北更好。

    蘇巧慧投票全程心情輕鬆，儘管天氣炎熱，她也不忘與民眾、及在場警員互動寒暄，隨後依程序出示證件、領票投下選票，並因另有行程隨即離開。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票離去。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午到育林國中完成投票離去。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播