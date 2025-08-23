重啟核三今公投！ 內湖、南港整體投票不熱絡

今（23）日是重啟核三公投日，上午天氣晴朗，台北內湖、南港區投票所沒有民眾排隊領票景象，整體投票狀況不踴躍。（記者方賓照攝）

2025/08/23 12:37

〔記者孫唯容／台北報導〕今（23）日是重啟核三公投日，上午天氣晴朗，台北內湖、南港區內、外沒有民眾排隊領票景象，不過前往投票年齡層相當廣泛，有家長帶著國小、國中的孩童前往投票，也有頭髮花白的老人家外出投票，不過整體投票狀況依然不踴躍。

全國性的核三重啟公投，以及國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，民眾要攜帶國民身分證、印章及投票通知單投票。

請繼續往下閱讀...

本次公投案由台灣民眾黨提出，國民黨也支持，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，公投票為白色，年滿18歲的國民有公投投票權。

根據現行法規規定，公投案通過的門檻為同意票大於不同意票，且同意票須達同意票權人四分之一以上，由於此案與重大政策相關，若通過，應由總統或權責機關實行必要處置，不過公投案未通過，兩年內就不得再重複提出。

今（23）日是重啟核三公投日，有家長帶著國小、國中的孩童前往投票，也有頭髮花白的老人家外出投票。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法