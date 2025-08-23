為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    嗆記者有前例？ 陳乃瑜：當記者時被「他」當眾喝斥

    新北市議員陳乃瑜表示，以前某位人士剛當上區域立委時曾幫他一些忙，沒想到還是遭到那位人士在所有媒體記者前，毫不留餘地大聲喝斥。（圖擷取自陳乃瑜臉書）

    2025/08/23 12:46

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日遭質疑兒子疑似有美國籍，面對媒體詢問卻拒絕正面回應，昨日他在進行公開活動時，竟嗆現場媒體「不是沒安排聯訪，你們硬要來這邊」，遭外界質疑耍大牌。對此，新北市議員陳乃瑜表示，以前某位人士剛當上區域立委時曾幫他一些忙，沒想到還是遭到那位人士在所有媒體記者前，毫不留餘地大聲喝斥。

    陳乃瑜在臉書PO文表示，「你哪一家媒體？你問那什麼問題？誰派你來的？」在所有媒體記者前，他毫不留餘地大聲喝斥她，或許那時陳乃瑜只是一個小記者，而且他明明知道陳乃瑜是誰。

    陳乃瑜指出，那時他才選上區域立委，他選舉期間我還去採訪做專題，除了掃街拜票，我甚至還去拍他打網球，更早之前，318學運我也駐點立法院採訪，他是故意在大家面前給我難堪嗎？他是要透過這樣喝斥基層記者的方式，墊高自己的權威嗎？是要讓記者害怕嗎？是要讓記者以後不敢問他不喜歡的問題嗎？

    陳乃瑜直言，一個透過民主機制、人民一票一票選出來的民意代表，可以這樣毫不掩飾地瞧不起基層勞工、第一線的新聞工作者，甚至反民主打壓言論自由、新聞自由，阻礙新聞採訪、干擾媒體進行獨立報導，侵害第四權，但那都是多年以前的事了啦，照片也是很多年以前拍的啦。

