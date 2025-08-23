侯友宜抱怨要承擔7.1億元的校園電費 卓冠廷：財劃法新北多拿374億

新北市議員卓冠廷。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議22日舉行，市長侯友宜表示，新北市教育預算已達755億元，但中央自115年度起停止補助公私立學校電費，影響全市338校、近40萬名學生，每年約需7.1億元電費。對此，新北市議員卓冠廷表示，財劃法通過後，新北將「多拿到」374億，拿更多就要負擔更多責任！普發也不想做，電費也不想繳，這就是告訴大家，給國民黨執政的市長再多錢都不夠！

侯友宜22日爆，中央明年起取消公私立學校電價補助。他強調，教育是孩子的基本權益，新北市負起教育責任，7.1億元由新北市府全數編列承擔，確保學校正常運作，讓學生在公平、安全的環境中學習。

卓冠廷在臉書PO文表示，財劃法通過後，新北將「多拿到」374億元，侯友宜市長竟抱怨新北市要承擔7.1億元的校園電費！拿更多就要負擔更多責任！附帶一提，中央多補助地方374億，這筆錢拿來普發現金每個市民可以多拿9500元。

卓冠廷怒批，新北市普發也不想做，電費也不想繳，這就是告訴大家，給國民黨執政的市長再多錢都不夠！

