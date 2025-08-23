為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823罷免投票今結束 南投縣長許淑華：盼國家回歸正常運作

    南投縣長許淑華23日上午到南投市三玄宮完成罷免案及公投投票。（記者張協昇攝）

    2025/08/23 12:14

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立法委員馬文君、游顥罷免案今（23日）投票，南投縣長許淑華上午投票時表示，不管今天投票結果如何，希望立法院跟行政院能夠回到最穩定跟平和的對口，讓國家可以回歸正常運作。

    許淑華上午到南投市三玄宮投票，她表示，從726的投票率來看，此次投票率到中午大概都有達到3成，但希望南投今天的投票率能衝高到5成，大家半年來的緊張情緒，總算稍微可以放鬆一下。

    許淑華話鋒一轉指出，民進黨對藍白發起的3場罷免鬧劇終於要結束，不管今天投票結果如何，希望立法院跟行政院能夠回到一個最穩定跟平和的對口，讓我們的國家的運作可以正常的來實行。尤其現在面對美國關稅的壓力特別大，包括對南投縣農業的衝擊，政府都還沒有正面做出評估跟回應，急需立法院來支持行政團隊，賴總統還有將近3年的執政時間，希望他能夠好好的把工作重心回歸到國政上，並期待行政團隊能夠拿出好的執政表現，讓人民能夠放心，回歸正軌運作，畢竟民眾這半年來已承受相當大的政治對抗壓力。

    南投縣長許淑華表示，盼罷免投票結束後，國家可以回歸正常運作。（記者張協昇攝）

