    政治

    「All罷馬」領銜人曾郁凱感謝投票的鄉親 稱讚「難能可貴的事」

    「All罷馬」領銜人曾郁凱投完票，感謝所有出來投票的鄉親，也感謝志工團隊。（「All罷馬」罷團提供）

    「All罷馬」領銜人曾郁凱投完票，感謝所有出來投票的鄉親，也感謝志工團隊。（「All罷馬」罷團提供）

    2025/08/23 12:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「All罷馬」罷免馬文君領銜人曾郁凱上午前往位在草屯山腳里集會所的投票所投票，他說，走到罷免的最後一天，有「如釋重負」的感覺，很感謝從國外或外地返鄉及在地鄉親的投票，「其實在投一選區光是能走進投票所投票，就是難能可貴的事」。

    「All罷馬」領銜人曾郁凱，居住在草屯鎮最大里山腳里，上午10點多他獨自一人前往位在山腳里集會所的投票所投票，投票人潮不算太多，但ㄧ直有選民進出，曾郁凱領票、圈選後，將兩張選票分別投入立委罷免案和公投案票匭。

    曾郁凱表示，走到罷免行動的最後一天，投完票有如釋重負的感覺，非常感謝從國外或從外地回來投票的朋友，也感謝願意出來投票的在地鄉親，其實此次在南投第一選區，光是能走進投票所，就是難能可貴的事。

    曾郁凱也說，最要感謝的是志工團隊的辛苦付出，晚上會跟志工一起迎接開票結果。

    投一選區包括有草屯、中寮、國姓、埔里、仁愛、魚池等6個鄉鎮，投票人數為18萬4153人，罷免通過必須投同意罷免票跨過25%門檻，即須4萬6039票，且同意票須大於不同意票。投票到下午4點結束，會先開罷免案投票。

    「All罷馬」領銜人準備驗證件、領選票。（「All罷馬」罷團提供）

    「All罷馬」領銜人準備驗證件、領選票。（「All罷馬」罷團提供）

