    首頁　>　政治

    黃國昌罵媒體惹議！ 李正皓稱「超速是祖傳」 再爆民眾黨黑歷史

    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓。（資料照）

    2025/08/23 13:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日罵媒體問「白癡問題」後，記者馬郁雯發文批黃國昌私下對媒體的態度不佳，引起民眾黨發言人吳怡萱在下方留言，掀起討論熱度。名嘴李正皓表示，發文揭露國昌在受訪現場如何辱罵記者的畫面後，因為吳怡萱的「無腦引戰」回應，引發許多新聞報導。他也爆料過去吳怡萱曾傳訊息給政論節目製作單位稱「上你們節目需要沈澱一陣子」，並表示：「民眾黨上下用粗魯的言詞與態度要隱藏的是自己超速仔的本性。」

    馬郁雯昨日在Threads上發文，質疑黃國昌被爆出兒子美國籍爭議後不敢承認，現在把氣出在媒體身上。她也附上影片，批評黃國昌在沒鏡頭時，對媒體態度不佳，結果引來吳怡萱在下方留言，馬郁雯也隨即回嗆，反而掀起討論熱度。

    對此，李正皓在臉書發文表示，馬郁雯發文揭露國昌在受訪現場如何辱罵記者的畫面後，因為吳怡萱的無腦引戰回應，整篇貼文已經超過35萬瀏覽、許多新聞都跟進報導此事。當然，他也看到網路上很多媒體朋友、網友也紛紛跳出來聲援被罵的記者。

    李正皓說，他也有幾個觀點想跟大家分享，民眾黨超速仔個性是祖傳的，2024年總統大選時在各大政論節目他都會遇到民眾黨的代表，有一次在例行性電爆吳怡萱後，她竟然傳訊息給製作單位說「上你們節目需要沈澱一陣子，先讓我pass一下。」

    李正皓表示，民眾黨上下用粗魯的言詞與態度要隱藏的是自己超速仔的本性，若是民眾黨這種態度放在十年、十五年前的媒體生態，一定當場被媒體修理。

    李正皓指出，監督政治人物是媒體的天職，當年他剛出道時也是被媒體電的亂七八糟，第一線的記者雖然不該把自己變成新聞當事人，但該質疑就質疑、該追問就追問，受訪者心虛、態度差就在新聞內容完整揭露，沒有誰欠誰的問題，民眾黨的小草比較激進、網軍比較多沒比較厲害，社會是有一把尺與公道的。

