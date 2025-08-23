投票媒體問和罷團表弟關係，顏寬恒：「我就不認識他」

台中第2選區顏寬恒罷免案今天投票，顏寬恒一早到烏日區烏日國小投票投票所完成投票。（記者陳建志攝）

2025/08/23 12:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒今天早上10點到烏日區烏日國小投票，因戳章墨水太多，還特別等選票乾了再投進票箱，強調今天心情像天氣一樣晴朗，呼籲大家趕快出來投票，並感謝這段時間協助的志工，媒體詢問罷團發言人林宣宏聲稱是表弟，顏寬恒則說：「我就不認識他」，希望他能自己提出證明，對此事不需要再做回應。

顏寬恒今天投完票，媒體詢問心情如何？顏寬恒說心情就像今天天氣一樣（晴朗），還說昨晚掃街為了降低對民眾的影響約9點就結束，已經按照規畫完成掃街，並把要跟人民報告的事都說得很清楚。

因今天戴著口罩來投票，媒體詢問是不是感冒了？聲音有點沙啞的顏寬恒說可能是，並呼籲鄉親趁著天氣不錯早點出來投票，強調自己今天接下來會做一些開票工作的準備。還說投票時並沒有特別攜帶幸運小物，就是以平常心來投票，將該做的事做好。

因媒體發現，顏寬恒投票時有特別等選票乾，顏寬恒說，因為蓋的時候可能太用力，怕選票上蓋的戳章暈開汙染選票，因此特別等選票乾。

顏寬恒特別感謝家人還有協助的志工伙伴，還有地方上默默出力的人士，過去這段時間都是自己主動安排工作，包括站路口、家戶拜訪、發宣傳單、追垃圾車，這些過去候選人要做的事，這些志工都主動協助，真的非常感謝。

媒體再次詢問罷團發言人林宣宏聲稱是他的表弟，顏寬恒面露無奈說：「我就不認識他」，既然自稱是誰？就要自己提出證據，而不是要我來證明他是誰，就像自己要證明自己的清白一樣，對此不需要再做回應。並說阿公日前舉辦告別式，就有人問奇怪怎麼表弟（林宣宏）沒有來？自己覺得還好沒來，讓阿公在天之靈可以清靜一點，批評用這種方法，只是讓人民更唾棄、更看不起。＃

顏寬恒今早到烏日區烏日國小投票，媒體詢問和罷團發言人林宣宏關係，顏寬恒無奈表示「我就不認識他」。（記者陳建志攝）

