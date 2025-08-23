為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    投票媒體問和罷團表弟關係，顏寬恒：「我就不認識他」

    台中第2選區顏寬恒罷免案今天投票，顏寬恒一早到烏日區烏日國小投票投票所完成投票。（記者陳建志攝）

    台中第2選區顏寬恒罷免案今天投票，顏寬恒一早到烏日區烏日國小投票投票所完成投票。（記者陳建志攝）

    2025/08/23 12:13

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒今天早上10點到烏日區烏日國小投票，因戳章墨水太多，還特別等選票乾了再投進票箱，強調今天心情像天氣一樣晴朗，呼籲大家趕快出來投票，並感謝這段時間協助的志工，媒體詢問罷團發言人林宣宏聲稱是表弟，顏寬恒則說：「我就不認識他」，希望他能自己提出證明，對此事不需要再做回應。

    顏寬恒今天投完票，媒體詢問心情如何？顏寬恒說心情就像今天天氣一樣（晴朗），還說昨晚掃街為了降低對民眾的影響約9點就結束，已經按照規畫完成掃街，並把要跟人民報告的事都說得很清楚。

    因今天戴著口罩來投票，媒體詢問是不是感冒了？聲音有點沙啞的顏寬恒說可能是，並呼籲鄉親趁著天氣不錯早點出來投票，強調自己今天接下來會做一些開票工作的準備。還說投票時並沒有特別攜帶幸運小物，就是以平常心來投票，將該做的事做好。

    因媒體發現，顏寬恒投票時有特別等選票乾，顏寬恒說，因為蓋的時候可能太用力，怕選票上蓋的戳章暈開汙染選票，因此特別等選票乾。

    顏寬恒特別感謝家人還有協助的志工伙伴，還有地方上默默出力的人士，過去這段時間都是自己主動安排工作，包括站路口、家戶拜訪、發宣傳單、追垃圾車，這些過去候選人要做的事，這些志工都主動協助，真的非常感謝。

    媒體再次詢問罷團發言人林宣宏聲稱是他的表弟，顏寬恒面露無奈說：「我就不認識他」，既然自稱是誰？就要自己提出證據，而不是要我來證明他是誰，就像自己要證明自己的清白一樣，對此不需要再做回應。並說阿公日前舉辦告別式，就有人問奇怪怎麼表弟（林宣宏）沒有來？自己覺得還好沒來，讓阿公在天之靈可以清靜一點，批評用這種方法，只是讓人民更唾棄、更看不起。＃

    顏寬恒今早到烏日區烏日國小投票，媒體詢問和罷團發言人林宣宏關係，顏寬恒無奈表示「我就不認識他」。（記者陳建志攝）

    顏寬恒今早到烏日區烏日國小投票，媒體詢問和罷團發言人林宣宏關係，顏寬恒無奈表示「我就不認識他」。（記者陳建志攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播