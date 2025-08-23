朱立倫諷內閣改組只想消滅在野黨 王義川：應一起努力讓台灣更好

民進黨立委王義川今早穿著球衣到中壢青埔國中投核三公投投票。（記者黃政嘉攝）

2025/08/23 12:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨立委王義川今早在桃園龍岡地區出席亞洲輪椅壘球賽，身為樂天桃猿球迷的他穿著桃猿隊球衣，11點一派從容地到到中壢青埔國中投核三公投投票，他說，相信大家都會用比較長遠的眼光，看待這次投票結果；國民黨主席朱立倫今早受訪說到，內閣改組若只想消滅在野黨，再怎麼改組，都不會成功。王回應，相信賴總統、行政院長卓榮泰會對國政通盤的考量，在野黨應一起努力讓台灣更好。

王義川投票後受訪表示，行使公投是每位公民的權利，大家來表現自己的態度，面對這次公投的題目，相信大家都會用比較長遠的眼光，看待這次投票結果，包括7名國民黨立委罷免投票，大家都有不同的意願跟選擇，他都尊重，等開完票後再來討論。

請繼續往下閱讀...

朱立倫今早接受媒體聯訪提到，內閣改組最主要應該改變總統跟行政院整個團隊的心態，若不是為民眾解決問題，而只是想消滅在野黨，再怎麼改組，都不會成功。

對此，王義川回應，賴政府這一年的施政，沒有要消滅在野黨，每個階段有不同的人，在不同崗位上，扮演不同角色，我想也是應該要進行相關調整的時機，在野黨的朋友們應該一起努力讓台灣更好，內閣改組是總統跟院長之間權責，相信賴清德總統、行政院長卓榮泰會對國政通盤的考量，在台灣找到適合的位置，在這個適合的時間點，期待新的氣象，大家拭目以待。

王義川回應朱立倫對內閣改組看法提到，相信賴總統、行政院長卓榮泰會對國政通盤的考量，在野黨應一起努力讓台灣更好。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法