審計部稱基隆重大建設執行率偏低 謝國樑：下週開專案會議檢討

基隆市長謝國樑今天（23日）表示，對於審計室、議長童子瑋與民眾的意見都予以重視，市府將於下週二（26日）市務會議專案討論，予以檢討改善。（記者俞肇福攝）

2025/08/23 12:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議長童子瑋昨天（22日）表示，審計部日前公布基隆市113年度總決算審核報告，指出市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於6成，顯示推動效能不足」。這樣的結論與他在議會中的觀察完全一致，凸顯市府缺乏長遠規劃，導致經費花了，卻未能真正解決問題。對此，基隆市長謝國樑今天（23日）表示，對於審計室、議長童子瑋與民眾的意見都予以重視，市府將於下週二（26日）市務會議專案討論，予以檢討改善。

謝國樑進一步說，端看審計室具體內容，基隆市政府相關局處開會討論，提出具體改善方案，例如審計室提出對基隆的關心，市府都虛心接受，努力把工作做得更好。他表示，不過有些政策立意良善，但是他執行上不能夠這麼順暢，一定是在那個公共領域、公共空間上無法落實，有其原因，市府會努力改善做得更好。

童子瑋指出，監視器與感應燈的維護就是典型案例。相關經費過去由民政處負責，因缺乏專業人力，常見設備失修或閒置；後來雖轉由警察局統一管理，但近兩年市府又讓民政處重新編列預算，結果依舊沿用舊模式，造成設備無法有效列管，民眾甚至調不到監視影像。他強調，涉及公共安全的基礎設施，必須由警察局統籌管理，才能建立完整維護體系，避免陷入「每年花錢、卻年年重蹈覆轍」的惡性循環。

童子瑋批評，市府許多政策採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的短視心態，看似不斷有計畫與預算，卻缺乏長期效益。審計部更直言「部分前年度已曾指摘事項，迄今未改善」，這就是對市府態度的嚴正警告。他表示，並非為了批評而批評，而是希望市府從根本思考長期治理的方向。

基隆市議長童子瑋指出，審計部公布基隆市113年度總決算審核報告，指出市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於6成，顯示推動效能不足」。這樣的結論與他在議會中的觀察完全一致。（記者俞肇福攝）

