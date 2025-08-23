黃國昌稱「跟哪位媒體互動有摩擦？」 周軒：超速仔昨天嗆記者今天就裝死

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/23 12:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌爭議言行再添一樁，除了從昔日反核轉為挺核，以及從消滅國民黨轉為與國民黨同一陣線，昨日針對有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」。黃國昌今日被問到昨天嗆記者的事情，竟然回「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」對此政治工作者周軒表示，超速仔黃國昌昨天嗆記者今天就裝死。

周軒在臉書PO文表示，針對昨因行程受訪規劃一事和媒體有摩擦，黃國昌今被問及此事時說：「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」直言記者問這麼空泛的問題他無從回答，不是不願意回答問題。

周軒指出，黃國昌說，媒體朋友應該都知道他的習慣，「我根本不知道你在說什麼，到底要我怎麼回答」。媒體追問，是在發言用詞上用了比較尖銳的詞彙，黃國昌仍表示：真的不知道你在說什麼，「你可以描繪的具體一點嗎？因為你們這樣真的強我所難，問了我一些我根本不知道你在說什麼的問題，並不是我不願意回答你」。

周軒大酸「超速仔黃國昌昨天嗆記者，今天就裝死。」

