為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌稱「跟哪位媒體互動有摩擦？」 周軒：超速仔昨天嗆記者今天就裝死

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/23 12:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌爭議言行再添一樁，除了從昔日反核轉為挺核，以及從消滅國民黨轉為與國民黨同一陣線，昨日針對有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」。黃國昌今日被問到昨天嗆記者的事情，竟然回「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」對此政治工作者周軒表示，超速仔黃國昌昨天嗆記者今天就裝死。

    周軒在臉書PO文表示，針對昨因行程受訪規劃一事和媒體有摩擦，黃國昌今被問及此事時說：「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」直言記者問這麼空泛的問題他無從回答，不是不願意回答問題。

    周軒指出，黃國昌說，媒體朋友應該都知道他的習慣，「我根本不知道你在說什麼，到底要我怎麼回答」。媒體追問，是在發言用詞上用了比較尖銳的詞彙，黃國昌仍表示：真的不知道你在說什麼，「你可以描繪的具體一點嗎？因為你們這樣真的強我所難，問了我一些我根本不知道你在說什麼的問題，並不是我不願意回答你」。

    周軒大酸「超速仔黃國昌昨天嗆記者，今天就裝死。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播