投票談核三廠 潘孟安：40年南電北送 盼科學檢視安全

潘孟安返鄉投公投票。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 11:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕總統府秘書長潘孟安今清晨驅車300多公里返鄉投票，針對核三廠議題發表看法。他表示，屏東承擔40年「南電北送」重擔，無論公投結果如何，政府應以科學態度檢視電廠設施，確保民眾安全第一。

潘孟安回顧從建廠到從政，核三廠議題始終如影隨形，他強調，核三廠對地方經濟貢獻有限，呼籲民眾用選票表達意見，讓政策更貼近民意。

潘孟安指出，核三廠自1970年代興建以來，屏東長期肩負供電全國的角色，但地方發展的產業效益卻未如預期。他透露，核三廠目前在廠內工作的固定在地員工僅約200多人，與當年建廠時帶動恆春地區經濟榮景的盛況已不可同日而語。

「核電廠對地方產業的幫助遠不如想像中大，」潘孟安說，當年大批工程人員進駐帶來的消費熱潮，隨著電廠運轉穩定早不復存在，無法帶動恆春的產業。

談及核三廠是否重啟，潘孟安強調，無論公投結果如何，政府應以民眾安全為首要考量。他呼籲中央在決策前，必須以科學數據全面檢視電廠老舊設施的安全性，他希望公投能讓民眾理性表達立場，政府也應尊重民意，妥善規劃能源政策與地方發展。

