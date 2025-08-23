為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃敏惠震安宮投票 鼓勵民眾投票表達意見

    嘉義市長黃敏惠今上午到投票所投票。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠今上午到投票所投票。（記者王善嬿攝）

    2025/08/23 11:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕核三延役公投案今天舉行投票，嘉義市長黃敏惠上午到西門街震安宮投票所投票表示，公投是民主國家進步的象徵，鼓勵大家針對重要的議題，踴躍投票表達心聲，雖然有人說公投案即使通過也不一定會執行，但應該可以提供執政者重要的依據，公投具有特別的意義與價值。

    黃敏惠說，台灣人民從早期一直為了公投打拚，有這樣的機會，鼓勵大家針對重要議題，由人民決定透過公投、民主機制投票，少數服從多數、多數尊重少數，在和諧過程中有進一步的思維，看到每次公投，都希望聽到人民真正的心聲，鼓勵民眾投票表達心聲。

    黃敏惠表示，已故立委蔡同榮一直為民主打拚，嘉義市是民主聖地，在不分黨派有機會執政時，應該用心努力，為大家做福國利民的事情，不要流於對立，大家公投出來投票，是民主的象徵。

    被問及內閣人事大風吹，黃敏惠說，要做內閣人事的決定很艱難，因為要能用人唯才、適才適所，尤其總統、院長一定有很大壓力，她都尊重，期望能夠多以為國家治理努力。

    而今上午各投票所投票情形冷清，一對80餘歲夫妻攜手投票表示，關心公投議題出來投票，也當作外出散步運動。

    書院里長蕭友林說，今天公投投票沒有綁地方選舉或立委罷免選舉，上午投票情形不踴躍，估計投票率可能近4成。

    嘉義市西門街震安宮投票所，上午民眾陸續前往投票。（記者王善嬿攝）

    

