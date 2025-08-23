為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中央人事調整 趙少康舉孫運璿：過往部會首長都具有資歷經驗

    趙少康前往投開票所。（記者董冠怡攝）

    2025/08/23 11:32

    〔記者董冠怡／台北報導〕經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男雙雙請辭，行政院秘書長龔明鑫要接經濟部長，遺缺由總統府副秘書長張惇涵接任，引發外界對於內閣改組的高度關注。中廣前董事長趙少康今天上午在大安國中受訪被問到此事，他回應，過往部會首長如孫運璿、李達海等均具資歷、經驗，如果隨便找個搞不太清楚到底是什麼人、經驗與歷練不足者，擔任重要職位，能否做好令人懷疑，呼籲賴總統謹記台大校訓「敦品、勵學、愛國、愛人」，有私心絕對做不好。

    趙少康表示，民進黨既然獲得執政權，人事如何安排是它的權力，只是過往的部會首長基本上都是相當具有資歷、經驗，例如已故前行政院長孫運璿當過台電董事長（應為總經理）後出任經濟部長；前經濟部長李達海曾任中油董事長；台電出來的人都相當受到重視，像是前台北市長楊金欉當過台電協理、高雄市長，這些人本身有一定聲望或在專業領域有一定地位。

    趙少康指出，如果隨便找個搞不太清楚到底是什麼人，而且經驗、歷練都不夠，接任這麼重要的官員，希望他能做好，但能不能做好「我蠻懷疑的」，不過這是民進黨的選擇，既然選民選它執政，就要拿出政績給民眾看。

    趙少康質疑，賴清德、卓榮泰至今一年多做了什麼好事？一件、二件能夠拿出來誇耀「我做得很好」，你舉出一件給我聽聽看？換湯不換藥，沒有用，「上有好者，下必有甚焉者」，賴清德任性治國、鬥性強，有些部會首長原本不是這樣的人，但為討上面的歡心，進了內閣鬥性也變強，越強越能保住官位，有樣學樣，此風氣很不好。

    他提到，大家都希望政府能夠好，然而好不好存乎一線，就看賴清德是否真的是為國為民，台大校訓「敦品、勵學、愛國、愛人」，要愛所有的人而非只有民進黨的人，賴清德也是台大校友，記住母校的校訓非常重要，記住執政就會做得好，忘掉或有私心就會做不好。

