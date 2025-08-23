林淑芬質問「是不是美國人阿爸」？ 黃國昌又閃：模糊焦點、沒回答必要

民眾黨主席黃國昌出席核三延役公投宣傳快閃行動（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 11:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前被爆名下有一筆土地被贈與給一名在國外出生的黃姓男子，質疑其兒子是美國人，立委林淑芬質問黃國昌「將來台灣出事會不會依親去美國」？黃國昌今天（23日）被媒體問及此事，他僅說：「林淑芬為了要模糊和三公投焦點，配合綠營側翼操作，沒有回應必要。」

民眾黨今天上午在台北車站旁舉辦「核三延役公投宣傳快閃行動@台北車站西三門」活動，黃國昌會後接受媒體聯訪，有媒體問到林淑芬質問黃國昌是「美國人阿爸」一事，他再度閃躲，稱沒有回應的必要。

請繼續往下閱讀...

另外，日前有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」，這名記者其實是曾代表民眾黨出來參加高雄市長補選的吳益政的女兒。

黃國昌今天聯訪時再度被媒體問及此事，他突然發怒，稱「我跟哪一位媒體互動有摩擦？我不知道你在問什麼，問得太空泛，我根本不知道你在說什麼，我要怎麼回答？」。

隨後又有另一名記者繼續追問此事，黃國昌語氣更顯怒意，說：「我真的不知道你在說什麼，你可以描繪具體一點嗎？問了一些我不知道的問題，我不知道怎麼回答。」民眾黨發言人吳怡萱則趕忙在旁打圓場，說：「媒體朋友辛苦了！」

另外，行政院昨晚有3名閣員請辭，黃國昌表示，這反映出來賴清德政府在小圈圈內用人，完全稱不上有新氣象，當然無法讓人有期待，並稱賴清德政府唯一負責做法是卓榮泰下台、內閣改組，「賴清德總統繼續在這小圈圈用人，只找聽話的人，是無法讓台灣民眾有期待，不可能帶來改變」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法