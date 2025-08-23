國軍緬懷823戰役67週年 金門追思祭悼

國軍緬懷823戰役67週年在金門舉行追思祭悼活動，由陸軍司令部司令呂坤修（中）上將主持，金門縣長陳福海率地區各界出席，太武山下，香煙繚繞，場面莊嚴肅穆。（記者吳正庭攝）

2025/08/23 11:25

〔記者吳正庭／金門報導〕國軍緬懷823戰役67週年今天在金門舉行追思祭悼活動，由陸軍司令部司令呂坤修上將主持，金門縣長陳福海率地區各界出席，太武山下，香煙繚繞，場面莊嚴肅穆。

公祭追思活動上午在金門太武山忠烈殿舉行祭拜儀式，由呂坤修主祭，依禮上香、獻花，再轉往太武公墓舉行追思，在場還有金門縣長陳福海、國民黨籍立委陳玉珍、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、國防部政治作戰局張維新少將、中華民國823戰役戰友總會、縣市協會，以及陣亡烈士遺族勵進會等單位均出席，現場一塊墓碑前，都有一位金防部弟兄手持清香、鮮花，場面備極哀思。

請繼續往下閱讀...

過程中，823參戰官兵遺族協會向呂坤修反映，老兵逐漸凋零，希望軍方未來能增加赴金門參加追悼會的名額。對此，國防部表示，將再檢討。

陸軍司令部表示，「823戰役」不僅是我軍保國衛土的重要戰役，更是國軍展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證。當年官兵在彈雨傾瀉的險境中，憑藉忠義無雙與鋼鐵意志精神，捍衛疆土、守護家園，奠定今日國泰民安之基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法