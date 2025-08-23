為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國軍緬懷823戰役67週年 金門追思祭悼

    國軍緬懷823戰役67週年在金門舉行追思祭悼活動，由陸軍司令部司令呂坤修（中）上將主持，金門縣長陳福海率地區各界出席，太武山下，香煙繚繞，場面莊嚴肅穆。（記者吳正庭攝）

    國軍緬懷823戰役67週年在金門舉行追思祭悼活動，由陸軍司令部司令呂坤修（中）上將主持，金門縣長陳福海率地區各界出席，太武山下，香煙繚繞，場面莊嚴肅穆。（記者吳正庭攝）

    2025/08/23 11:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕國軍緬懷823戰役67週年今天在金門舉行追思祭悼活動，由陸軍司令部司令呂坤修上將主持，金門縣長陳福海率地區各界出席，太武山下，香煙繚繞，場面莊嚴肅穆。

    公祭追思活動上午在金門太武山忠烈殿舉行祭拜儀式，由呂坤修主祭，依禮上香、獻花，再轉往太武公墓舉行追思，在場還有金門縣長陳福海、國民黨籍立委陳玉珍、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、國防部政治作戰局張維新少將、中華民國823戰役戰友總會、縣市協會，以及陣亡烈士遺族勵進會等單位均出席，現場一塊墓碑前，都有一位金防部弟兄手持清香、鮮花，場面備極哀思。

    過程中，823參戰官兵遺族協會向呂坤修反映，老兵逐漸凋零，希望軍方未來能增加赴金門參加追悼會的名額。對此，國防部表示，將再檢討。

    陸軍司令部表示，「823戰役」不僅是我軍保國衛土的重要戰役，更是國軍展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證。當年官兵在彈雨傾瀉的險境中，憑藉忠義無雙與鋼鐵意志精神，捍衛疆土、守護家園，奠定今日國泰民安之基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播