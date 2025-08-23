竹縣竹北2婦帶手機進投票所鈴響、接通 至少罰3萬

新竹縣各投開票所外都設有手機、攝影器材放置處，由選務人員暫時保管，避免帶入投票所內投票被罰。（記者黃美珠攝）

2025/08/23 11:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是公投暨第2波罷免案的投開票日，新竹縣全縣整體投票秩序良好，但是一早在竹北市的第100、83投開票所，先後發生各1起婦人沒有依規，把手機攜入投票所後發生鈴響甚至接聽手機事件，雙雙因此面臨3萬元以上、30萬元以下罰鍰的處罰。

新竹縣選委會表示，全縣各投開票所外都設置有手機、攝影器材放置處，由選務人員負責暫時保管，入場前也會有專人提醒。

但是早上8點10分，竹北市福德里老人安康中心的第100號投開票所，61歲彭姓婦人仍攜帶手機進入投開票所，準備投票時手機鈴聲響起，因此被發現。

不久後，在竹北市新崙里活動中心2樓的第83號投開票所，又有名56歲呂姓婦人在排隊領票處，雖沒有傳出手機鈴響，她卻直接接聽手機。

選委會表示，2人都交由警方帶回製作筆錄，都將面臨至少3萬元以上，30萬元以下的罰鍰。

新竹縣今天早上投票秩序整體良好，但仍發生2起婦人攜入手機進場投票事件，面臨被罰。圖非當事人。（記者黃美珠攝）

今天是公投和全國7選區的罷免投票日，民眾前往投票，記得把手機放在投開票所外，否則會被罰。（記者黃美珠攝）

新竹縣今天一早各地投票狀況秩序良好。（記者黃美珠攝）

