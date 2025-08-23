北京近2年半對宏都拉斯採購額不及台灣1年 林楚茵：中國就是詐騙集團

立委林楚茵。（資料照）

2025/08/23 11:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新統計，宏都拉斯在2023年3月與台斷交，轉與中國建交以來，宏國對中貿易逆差不斷擴大，宏中建交受創最嚴重的產業之一就是白蝦，在北京未兌現承諾下，白蝦出口量雪崩 67%，出口額暴跌78%。對此民進黨立委林楚茵表示，中國就是詐騙集團，Team Taiwan，才是世界正確的選擇！

林楚茵在臉書PO文表示，2023年宏都拉斯與台灣斷交，轉向中國，當時中國不斷甜言蜜語，祭出金援方案想要拉攏宏國，如今證實全是空包彈！宏國白蝦出口量雪崩67%、出口額暴跌78%，對中貿易逆差暴增到452億台幣，中國企業大舉入侵，宏國農業、製造業、中小型企業遭到重擊，宏國企業銷售額大減70%，200萬人生活受到影響，中國沒有履行金援承諾，對宏國白蝦採購量遠遠不及台灣。

林楚茵直言，中國「2年半」的採購額，都比不上台灣「1年」的採購額！九月立法院新會期又是「預算審查會期」，拜託藍白立委認真點，不要再用中國不買蝦亂砍外交預算！這真的「很瞎」！

