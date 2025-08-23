為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    還有其他首長提辭職信？卓榮泰：不在他的預知之中

    行政院長卓榮泰今（23）日上午10點在內湖三民國中完成核三公投投票。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今（23）日上午10點在內湖三民國中完成核三公投投票。（記者方賓照攝）

    2025/08/23 11:14

    〔記者孫唯容／台北報導〕行政院長卓榮泰今（23）日上午10點在內湖三民國中完成核三公投投票，投票後面對媒體鏡頭，卓榮泰呼籲國人踴躍投票，自己不論何種形式的投票，皆從不缺席。面對媒體詢問是否還有其他首長會提出辭職信？卓榮泰則表示，不在自己的「預知之中」。

    卓榮泰表示，國人踴躍要出門投票，自從他有選舉權到現在，不論是里長到總統、罷免、公投各式投票，他沒有一次缺席過，這也是成熟民主國家，每一個人應該要有的權利，大家盡量珍惜。

    卓榮泰指出，每個到內閣團隊服務的同仁，都抱持高度的服務，來自於學習、團隊合作的精神，昨天有數位首長基於各式原因，提出離開團隊的意願，他必須予以尊重，但是在上個月的月底，他跟總統談過，畢許給予國人更快、更大的行政團隊的改革。

    卓榮泰表示，他講過總預算依照程序辦好，這次8月23日全國性投票也辦好，也是一個重大工程，「今天也已經完成投票的行為，希望今天整天秩序都能很順利，此後可以讓總統有更大的空間，去通盤考量未來內閣的團隊，以及整體人事佈局，才能讓國人對政府的各項期待，我們都聽到、看到，也都做到。」

    卓榮泰也說，他們發出的辭職意願我們尊重他，未來會讓總統有更大的通盤人事考量空間。被媒體問及是否還有其他首長會提出辭職信？卓榮泰則表示，「這不在我的現在的『預知之中』」，隨後轉身離場。

    行政院長卓榮泰今受訪。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今受訪。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今受訪。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今受訪。（記者方賓照攝）

