    柯志恩投票 指黃仁勳也認為核能是Excellent choice

    柯志恩（左）指黃仁勳也認為核能是「Excellent choice」（絕佳的選擇）。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/23 11:13

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕重啟核三公投今天（23日）投票，國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩投票後受訪表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也認為核能是「Excellent choice」（絕佳的選擇）， 如果台灣要發展AI、算力，都需要大量能源，要做好一個很好的能源政策。

    柯志恩今天上午前往七賢國中投下公投票，她受訪時表示，投完票覺得很輕鬆，高雄今天的天氣晴朗、雲層很美，看到不少民眾投公投票，希望市民利用好天氣出來投票。

    被問到黃仁勳對能源的看法，柯志恩指出，黃仁勳來台灣有他的商業任務，不過他特別提到能源問題，核能也是未來世界趨勢，黃仁勳肯定其他能源重要性，但認為核能是「Excellent choice」（絕佳的選擇）。

    柯志恩認為黃仁勳已經表達非常清楚，如果台灣要發展AI、算力，都需要大量能源，因此「做好一個很好的能源政策，是大家必須遵從的社會趨勢!」

    黃仁勳是22日上午快閃抵台，在機場受訪時被問及能源議題，他指隨著AI快速發展，AI運轉仰賴龐大能源供應，沒有能源就沒有工業成長，人類、工業、交通全都仰賴能源驅動，目前已有相當成熟的減碳與潔淨能源技術，同時在可再生能源如太陽能與風能方面也有亮眼成果，「而核能同樣是一個很好的選項」。

    熱門推播