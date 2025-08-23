移工遭性侵未通報、被迫和解 監院糾正勞動部、嘉縣、基市政府

監察院。（資料照）

2025/08/23 11:07

〔記者方瑋立／台北報導〕監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容調查發現，移工遭雇主家屬性侵卻未通報、被迫和解，甚至有強制性交罪通緝犯仍能合法聘僱移工的離譜情況，顯示制度存在嚴重漏洞。監院本（8）月20日通過糾正案，認定勞動部及嘉義縣政府、基隆市政府均有重大疏失，要求徹底檢討改進。

監委指出，移工甲女被違法仲介至嘉義縣家庭照顧工作，上工首日即遭雇主家屬性侵，仲介知情卻未通報勞工與警察機關，反而強迫以10萬元和解，導致A女身心嚴重受創。嘉義縣政府早於2022年3月即知悉此案，卻遲至2024年8月才完成對仲介公司的裁罰，整整延宕2年2個月，明顯怠失。

另案中，移工B女受僱基隆市某家庭，控訴遭雇主不當對待。調查發現，該雇主因強制性交罪判刑定讞並遭通緝，卻仍能於通緝期間合法聘僱B女，且未依規定實際照顧家屬。基隆市政府更坦承未進行訪視，顯與規定不符，行政作為消極。

調查報告批評，勞動部對不良雇主管制存在重大缺陷，僅以「經起訴、緩起訴或一審有罪判決」為管制前提，且僅限於涉及既有移工，致使犯罪雇主可在司法程序中持續聘僱移工。勞動部也未建立主動監控司法案件進度的機制，往往在外部揭露後才被動處理，無法有效保障移工安全。此外，勞動部允許雇主事後補報聘僱，導致「試工」陋習，資訊延遲更新，移工權益受到侵害。

監委沉痛強調，移工是台灣社會一份子，政府有責任確保其免於恐懼與剝削，並在不幸事件後提供法律與心理協助。A女與B女案件凸顯中央與地方在保護移工上的斷點與落差，已造成無法回復的傷害，勞動部與地方政府責無旁貸，必須立即檢討改進。

