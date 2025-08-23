為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今罷免及公投投票 竹縣選委會：未收到投票單今可補發及線上查詢

    新竹縣長楊文科今天上午9點許，前往設在峨眉鄉富興社區活動中心的投開票所，同時呼籲鄉親把握今日投票時間、行使公民權利，一同參與民主政治。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科今天上午9點許，前往設在峨眉鄉富興社區活動中心的投開票所，同時呼籲鄉親把握今日投票時間、行使公民權利，一同參與民主政治。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/23 11:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國性公民投票第21案暨第11屆立法委員（新竹縣第2選舉區）林思銘罷免案今天舉行，新竹縣選舉委員會提醒，若有民眾未收到投票通知單也別擔心，今天早上8點起至下午4點止，各鄉鎮市公所的民政課及戶政事務所，都可為選民補發投票通知單、及提供線上查詢投開票所的服務。

    新竹縣長楊文科今天上午9點就返回老家戶籍所在地，前往設在峨眉鄉富興社區活動中心的投開票所，與鄉親一起領取選票，並依序投下公投案與罷免案兩種選舉票。楊文科表示，今天天氣很好，他心情也很好，呼籲鄉親把握今日投票時間，也提醒鄉親投票記得攜帶身分證、印章及投票通知單，千萬記得不要攜帶手機進場，以免受罰。

    新竹縣選委會總幹事陳建淳指出，在公投的部分，新竹縣共計有48萬8509人具有投票權，而第二選區立法委員罷免案的部分，則有23萬8499人有投票權，今天全縣共有482個投開票所同時進行。

    另外，中選會委員陳恩民、新竹縣選舉委員會主任委員李安妤等選務人員，今天上午到竹北市光明國小投開票所巡視，現場秩序良好，民眾遵守規定，依序排隊等候領取選票後投下寶貴一票。

    新竹縣選委會表示，提醒民眾，投票當日凌晨起，任何人不得透過簡訊、郵件、Line、臉書或任何粉絲團等社群媒體從事罷免宣傳活動。另外，也嚴禁在投票所外比手勢、打躬作揖或講悄悄話等疑似拉票行為、委託大眾媒體刊播罷免宣傳廣告等。

