公投日柯媽何瑞英投票氣色轉好 高虹安一派輕鬆

823公投日，民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英今天穿著一身綠色洋裝前往投開票所投票，行使公民權，且未坐輪椅，氣色也比726好。（記者洪美秀攝）

2025/08/23 11:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是全國公投日，民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案持續被羈押，他的媽媽何瑞英今天起個大早，穿著綠色的全身套裝前往民富國小投票，相較於726大罷免投票，柯媽精神顯得輕鬆，且未坐輪椅，能使用助行器行走，雖未受訪，但有提到：「今天人比較少。」

另涉貪停職中的新竹市長高虹安躲過726被罷免的民意檢視後，今天也前往投開票所投公投票，且一派輕鬆請大家要來投票。

柯文哲的媽媽何瑞英今早現身投票所，氣色明顯比先前好，在民眾黨新竹黨部主委兼市議員李國璋與新竹市府民政處長施淑婷陪同攙扶下，進入投票所完成投票。相比726投票時仍需由女兒柯美蘭推著輪椅，這次何瑞英已能自行緩步行走，狀態明顯比上次好。

另高虹安今天也到竹市豐功里投票，呼籲大家出門，行使公民權利，並說今天是全國公投投票日，投票將持續至下午4時，籲民眾把握時間行使公民權利。並期盼投票結果後，社會能盡快回歸正常生活，一起團結合作、拚經濟，讓台灣更好。

