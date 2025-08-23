為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投日柯媽何瑞英投票氣色轉好 高虹安一派輕鬆

    823公投日，民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英今天穿著一身綠色洋裝前往投開票所投票，行使公民權，且未坐輪椅，氣色也比726好。（記者洪美秀攝）

    823公投日，民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英今天穿著一身綠色洋裝前往投開票所投票，行使公民權，且未坐輪椅，氣色也比726好。（記者洪美秀攝）

    2025/08/23 11:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是全國公投日，民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案持續被羈押，他的媽媽何瑞英今天起個大早，穿著綠色的全身套裝前往民富國小投票，相較於726大罷免投票，柯媽精神顯得輕鬆，且未坐輪椅，能使用助行器行走，雖未受訪，但有提到：「今天人比較少。」

    另涉貪停職中的新竹市長高虹安躲過726被罷免的民意檢視後，今天也前往投開票所投公投票，且一派輕鬆請大家要來投票。

    柯文哲的媽媽何瑞英今早現身投票所，氣色明顯比先前好，在民眾黨新竹黨部主委兼市議員李國璋與新竹市府民政處長施淑婷陪同攙扶下，進入投票所完成投票。相比726投票時仍需由女兒柯美蘭推著輪椅，這次何瑞英已能自行緩步行走，狀態明顯比上次好。

    另高虹安今天也到竹市豐功里投票，呼籲大家出門，行使公民權利，並說今天是全國公投投票日，投票將持續至下午4時，籲民眾把握時間行使公民權利。並期盼投票結果後，社會能盡快回歸正常生活，一起團結合作、拚經濟，讓台灣更好。

    823公投日，涉貪停職中的新竹市長高虹安一早也前往投開票所投票，行使公民權，並請大家要記得去投票。（記者洪美秀翻攝）

    823公投日，涉貪停職中的新竹市長高虹安一早也前往投開票所投票，行使公民權，並請大家要記得去投票。（記者洪美秀翻攝）

    823公投日，民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英今天穿著一身綠色洋裝前往投開票所投票，行使公民權，且未坐輪椅，氣色也比726好。（記者洪美秀攝）

    823公投日，民眾黨前主席柯文哲的媽媽何瑞英今天穿著一身綠色洋裝前往投開票所投票，行使公民權，且未坐輪椅，氣色也比726好。（記者洪美秀攝）

    823公投日，涉貪停職中的新竹市長高虹安一早也前往投開票所投票，行使公民權，並請大家要記得去投票。（記者洪美秀翻攝）

    823公投日，涉貪停職中的新竹市長高虹安一早也前往投開票所投票，行使公民權，並請大家要記得去投票。（記者洪美秀翻攝）

    何瑞英未坐輪椅，氣色比726好。（記者洪美秀攝）

    何瑞英未坐輪椅，氣色比726好。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播