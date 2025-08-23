黃國昌提案廢勾串羈押 王定宇：還沒過已有詐騙犯律師搬出來……

立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發外界質疑。立委王定宇指出，雖然這項提案還沒通過，但已經有詐騙犯辯護律師拿來當成解除羈押的理由。（資料照）

2025/08/23 12:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發外界質疑。立委王定宇指出，雖然這項提案還沒通過，但已經有詐騙犯辯護律師拿來當成解除羈押的理由，讓他直言若真的通過，台灣將徹底黑化。

王定宇上午在臉書分享媒體報導，指天道盟正義會成員施啟仁與金流手王學治、商務總監楊紀文等人，聯手收購原為合規經營的加密貨幣「幣想科技」，協助詐團將現金換匯成虛擬幣，金流高達23億元，受害人多達上千人。

報導指出，施啟仁自4月26日起即遭收押禁見，昨日在接押庭否認犯行，施啟仁的辯護律師還搬出民眾黨立院黨團近日拋出《刑事訴訟法》第93條及第101條修正草案，主張刪除現行「勾串共犯或證人」的羈押事由。不過法院認為犯罪嫌疑重大，且與其餘被告供述諸多不符，且所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪等，因此仍裁定續押禁見2個月。

王定宇在發文分享這起案件時質疑，「民眾黨黃國昌等人提案，刪除羈押條件『勾串被告或證人』還沒通過，就已經嘉惠詐騙集團了，詐騙犯辯護律師已經拿來當成解除羈押的理由，如果真通過了，將會如同『劍青檢改』的檢察官們所說…台灣將徹底黑化！」

