為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌提案廢勾串羈押 王定宇：還沒過已有詐騙犯律師搬出來……

    立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發外界質疑。立委王定宇指出，雖然這項提案還沒通過，但已經有詐騙犯辯護律師拿來當成解除羈押的理由。（資料照）

    立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發外界質疑。立委王定宇指出，雖然這項提案還沒通過，但已經有詐騙犯辯護律師拿來當成解除羈押的理由。（資料照）

    2025/08/23 12:36

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立院民眾黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，引發外界質疑。立委王定宇指出，雖然這項提案還沒通過，但已經有詐騙犯辯護律師拿來當成解除羈押的理由，讓他直言若真的通過，台灣將徹底黑化。

    王定宇上午在臉書分享媒體報導，指天道盟正義會成員施啟仁與金流手王學治、商務總監楊紀文等人，聯手收購原為合規經營的加密貨幣「幣想科技」，協助詐團將現金換匯成虛擬幣，金流高達23億元，受害人多達上千人。

    報導指出，施啟仁自4月26日起即遭收押禁見，昨日在接押庭否認犯行，施啟仁的辯護律師還搬出民眾黨立院黨團近日拋出《刑事訴訟法》第93條及第101條修正草案，主張刪除現行「勾串共犯或證人」的羈押事由。不過法院認為犯罪嫌疑重大，且與其餘被告供述諸多不符，且所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪等，因此仍裁定續押禁見2個月。

    王定宇在發文分享這起案件時質疑，「民眾黨黃國昌等人提案，刪除羈押條件『勾串被告或證人』還沒通過，就已經嘉惠詐騙集團了，詐騙犯辯護律師已經拿來當成解除羈押的理由，如果真通過了，將會如同『劍青檢改』的檢察官們所說…台灣將徹底黑化！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播