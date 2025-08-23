許淑華陪同投票 馬文君︰823後內閣改組應有新作為

馬文君（中）在南投縣長許淑華（右3）等人陪同投票，認為內閣改組823之後應更有新作為。（立委馬文君服務處提供）

2025/08/23 10:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕823第二波罷免投票，被公民團體提案罷免的立委馬文君，上午已在南投縣長許淑華等人陪同下，前往位在大成國中的投票所投完票，對於內閣小改組，她說，內閣要少數改組或大破大立調整，823投票完該改革、換人，行政團隊應有新的作為。

馬文君上午在南投縣長許淑華、民眾黨南投縣黨部主委麥玉珍陪同到投票所投票，馬文君說心情輕鬆很多，今天會去向關心她的鄉親家裡感謝和關心。

行政院傳出會有經濟部、數發部、秘書長等小改組，馬文君受訪時表示，執政團隊成績全國民眾不是那麼滿意，要少數改組或大破大立，行政團隊要審慎思考，該改革、進步的，該換人的，要有新的作為。

對於駐美代表由徐斯儉接任，俞大㵢改派駐西班牙，身為國防外交委員的馬文君說，俞大㵢是外交體系出身，徐斯儉有國安背景，未來把一切關稅談判，經濟、貿易、外交等部分都往國安方向集中，若都以國安考量，在經濟貿易就會限縮其獨立性，希望對美國的外交處理也要更面面俱到。

