    政治

    重啟核三公投被問「核廢料公投放花蓮」？ 傅崐萁徐榛蔚快閃走人

    傅崐萁徐榛蔚夫妻一起投下核三重啟公投票。（記者花孟璟攝）

    2025/08/23 10:44

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕核三重啟公投今天投票，立院國民黨團總召傅崐萁今天早上偕妻花蓮縣長徐榛蔚，手牽手走入吉安國中投開票所投票，但投完票被問，今天可公投同意核三重啟，是否可同意核廢料公投放花蓮？但傅崐萁笑而不答揮手快步走人。

    今天週末，花蓮公投重啟核三投票人數相當踴躍，傅崐萁、徐榛蔚今天上午9點40分也現身投開票所投票，投完票後傅崐萁接受媒體聯訪，不待記者提問，針對核三重要性就講了超過3分鐘，但被媒體追問，如果今天核三都能以公投重啟，哪天花蓮也被公投放核廢料？傅崐萁則是直接避答，轉身就和徐榛蔚一起快步離開。

    傅崐萁強調，今天公投投票日對台灣是重要的日子，「要用一度1塊多的電，還是6、7塊的電，今天人民要做1個決定」，這也代表「過去一年來紛紛擾擾今天會告一段落」，所有國會議員不分執政黨在野黨，都依憲法與總統任期4年同進退，他並向賴清德總統喊話，「國人要全面團結，好好的來面對全世界的挑戰，希望賴總統院長好好團結國人，同心協力為台灣的產業找出路」。

    傅崐萁說，台灣現在面臨的問題非常多，尤其現在疊加的關稅有20%，再加上WTO原本的優惠關稅及台幣的升值，台灣很多產業面臨30至40％的出口成本，要提升台灣競爭力、產業根留台灣，能源政策非常重要，我們國家有乾淨便宜的電力，產業將有更強大的競爭力以因應關稅衝擊，且台灣是首屈一指的科技島，尤其現在全世界最先進的AI產業將增加至少一倍以上的用電量，那我們必須要低廉的成本，才能夠留住所有的AI產業。

    傅崐萁投核三重啟公投票。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁、徐榛蔚連袂至吉安國中投下重啟核三廠公投票。（記者花孟璟攝）

    核三重啟公投今天舉行，花蓮今天上午天氣晴朗，傅崐萁徐榛蔚照樣手牽手出現投開票所。（記者花孟璟攝）

    熱門推播