    首頁　>　政治

    核三延役公投案 台南投票迅速比「泡麵還快」

    全國性公民投票第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」今日登場，台南投票情形冷清。（記者洪瑞琴攝）

    全國性公民投票第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」今日登場，台南投票情形冷清。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/23 10:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國性公民投票第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」今（23）日登場。台南市各投票所目前普遍反映人潮稀落，甚至動輒有上千人投票權人的大投開票所，才僅有5、60人前來領投票，投票率不到1成，選務人員私下直呼「等無人」。

    住北區的許小姐表示，她上午8點半前往投票所，現場冷清許多異於往常選舉，「可能是來得太早了」。東區的陳姓民眾則認為，台南這次不是選舉也沒有罷免案，熱度自然偏低，「公投投票率本來就不高，投票率高才奇怪」。林小姐則笑說，投票所完全沒有等候，「一下子就投完，比泡麵還快。」

    不過也有選務人員分析，部分里活動中心場地較大，原本設置兩個投開票所增為4個，或是一個拆成兩個，投票動線分散，人潮顯得更稀疏，實際投票率仍要等下午投票結束後才能見分曉。

    台南市此次公投有160萬0962名合格投票人，年滿18歲即可行使公投權，其中「首投族」共有1萬5561人。

