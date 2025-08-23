美國籍爭議延燒！黃國昌3年前讚兒「多益940分」舊文突被朝聖

黃國昌3年前曾在臉書發文，曝光兒子多益940分的成績，該文現在也遭到網友朝聖狠酸：「原來是母語檢定？」（取自黃國昌臉書）

2025/08/23 11:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日被質疑兒子擁有美國籍，不過他受訪時都未正面回應相關問題。有網友發現，黃國昌3年前曾在臉書發文，曝光兒子多益940分的成績，該文現在也遭到網友朝聖狠酸：「原來是母語檢定？」

網紅四叉貓日前表示，去年他清查黃國昌的土地時，透過檢查贈與對象身分證開頭數字方式，發現黃國昌有一筆土地贈與給國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌兒子，且為美國籍。對此，黃國昌受訪僅表示，他太太對此事非常不高興，要他不要回應，並稱：「這種肉搜未成年小孩的違法變態行為，我根本懶得理。」

有網友翻出黃國昌2022年3月臉書貼文，當時黃國昌在文中曝光了兒子的多益成績單，並稱讚：「940分，以小六生來說，程度不錯。」他還特別提到，「聽力」與「閱讀」的成績差異反映了兒子的生活習慣，聽YouTube的時間，遠遠大於看書的時間。

貼文曝光後，現在也遭到網友「朝聖」，留言諷刺：「母語檢定考」、「原來是母語檢定？」、「配上最近新聞就懂了」、「美國人英文一定要好」、「對美國人來說940可能真的只是不錯而已」、「不愧是美國公民」。

