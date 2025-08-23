為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹縣第二選區立委林思銘投票 認天氣好估投票率逾半

    第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣第二選區立委林思銘今天上午偕妻前往投開票所投票。（記者廖雪茹攝）

    第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣第二選區立委林思銘今天上午偕妻前往投開票所投票。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/23 10:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣第二選區立委林思銘今天上午偕妻前往投開票所投票，林思銘受訪時表示，今天陽光普照心情好，呼籲所有公民行使公民權踴躍投票，他預估投票率「一定能超過5成以上」。

    對於媒體詢問目前心情？林思銘說，今天的天氣非常好，就如同他的心情，很陽光、很開放的面對這次罷免投票。今天陽光普照，是投票的好天氣，呼籲大家踴躍出來投票，行使公民的權利，期望投票過程順利圓滿。媒體追問對整體的投票率會不會提升？林思銘認為，天氣這麼好，大家當然就會這個想出來投票，所以今天的投票率，一定會超過5成以上。

    林思銘接著受訪說，歷經1個月，受到很多公民團體不是很理性的攻擊與謾罵，甚至出現抹黑行為。他希望這次投票結束後，對於這種攻擊、抹黑及網軍側翼操作，政府應該適當地遏止，否則對於整個台灣政治的發展，不是一個好的現象。

    新竹縣第二選區立委林思銘今天前往投票時受訪表示，今天陽光普照心情好，呼籲所有公民行使公民權踴躍投票。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣第二選區立委林思銘今天前往投票時受訪表示，今天陽光普照心情好，呼籲所有公民行使公民權踴躍投票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘受訪時說，天氣好，估投票率「一定能超過5成以上」。（記者廖雪茹攝）

    林思銘受訪時說，天氣好，估投票率「一定能超過5成以上」。（記者廖雪茹攝）

