為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投立委馬文君、游顥罷免案合併公投 投票民眾大排長龍

    南投縣23日舉辦立委罷免案投票合併核三重啟公投，南投市漳和國小投開票所，上午9時起投票民眾大排長龍。（記者張協昇攝）

    南投縣23日舉辦立委罷免案投票合併核三重啟公投，南投市漳和國小投開票所，上午9時起投票民眾大排長龍。（記者張協昇攝）

    2025/08/23 10:29

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立法委員馬文君、游顥罷免案今（23日）投票，並合併核三重啟公投，全縣共設置493個投開票所，各投票所上午8點起即陸續有民眾前往投票，部分投開票所甚至出現大排長龍情形，有投開票所管理員預估，兩項投票，投票率應該都可破5成。

    南投縣今天天氣晴朗，豔陽高照，民眾投票踴躍，各投開票所上午8點起，即陸續有民眾扶老攜幼湧入投票，上午9點起進入投票高峰時段，南投市漳和國小等投票人數多的投開票所，甚至出現投票民眾大排長龍情形。有投開票所管理員表示，南投縣應罷免合併公投，投票率應該會比較高，預估可破5成，有不少剛滿18歲的首投族，雖不能投罷免票，但也來投公投。

    根據南投縣選舉委員會公告的罷免案投票人數，第一選區罷馬案投票人數為18萬4153人，第二選區罷游案投票人數為19萬5068人，同意票數分別需要達到4萬6039票及4萬8767票，且同意票數必須多於不同意票數，才能罷免成功。至於公投人數為41萬0405人，男性20萬7895、女性20萬2510人。

    南投立委罷免案投票合併公投，民眾投票踴躍，不少長輩在家人扶助下前往投票。（記者張協昇攝）

    南投立委罷免案投票合併公投，民眾投票踴躍，不少長輩在家人扶助下前往投票。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播