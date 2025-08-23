南投立委馬文君、游顥罷免案合併公投 投票民眾大排長龍

南投縣23日舉辦立委罷免案投票合併核三重啟公投，南投市漳和國小投開票所，上午9時起投票民眾大排長龍。（記者張協昇攝）

2025/08/23 10:29

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立法委員馬文君、游顥罷免案今（23日）投票，並合併核三重啟公投，全縣共設置493個投開票所，各投票所上午8點起即陸續有民眾前往投票，部分投開票所甚至出現大排長龍情形，有投開票所管理員預估，兩項投票，投票率應該都可破5成。

南投縣今天天氣晴朗，豔陽高照，民眾投票踴躍，各投開票所上午8點起，即陸續有民眾扶老攜幼湧入投票，上午9點起進入投票高峰時段，南投市漳和國小等投票人數多的投開票所，甚至出現投票民眾大排長龍情形。有投開票所管理員表示，南投縣應罷免合併公投，投票率應該會比較高，預估可破5成，有不少剛滿18歲的首投族，雖不能投罷免票，但也來投公投。

根據南投縣選舉委員會公告的罷免案投票人數，第一選區罷馬案投票人數為18萬4153人，第二選區罷游案投票人數為19萬5068人，同意票數分別需要達到4萬6039票及4萬8767票，且同意票數必須多於不同意票數，才能罷免成功。至於公投人數為41萬0405人，男性20萬7895、女性20萬2510人。

南投立委罷免案投票合併公投，民眾投票踴躍，不少長輩在家人扶助下前往投票。（記者張協昇攝）

