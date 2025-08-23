為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    罷免、公投今日登場！ 投票記得帶「三寶」、「5大禁令」要遵守

    中選會提醒民眾有5大注意事項，若不慎違反，可能會處新台幣20萬元以下罰金。（取自中選會臉書）

    中選會提醒民眾有5大注意事項，若不慎違反，可能會處新台幣20萬元以下罰金。（取自中選會臉書）

    2025/08/23 10:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委第二波罷免、核三延役公投今早8點登場，下午4時結束。中選會提醒，投票記得帶「三寶」：身分證、印章、投票通知單。另外，也提醒民眾有5大注意事項，若不慎違反，最高可能會處新台幣20萬元以下罰金。

    中選會昨日在臉書發文提醒民眾，投票帶三寶，身分證、印章、投票通知單，「快速投票沒煩惱」。其中，身分證為必帶，提醒民眾，若沒帶印章，可以用簽名或按指印代替。若沒帶投票通知單，記住投票通知單上的名冊號次，在領票時告知發票管理員，或現場查詢。

    另外，中選會也提醒「5大注意事項」：

    1.投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

    2.請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票，並不得穿著佩帶具有公民投票、罷免投票相關的文字、符號或圖像之貼紙、服飾、或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

    3.不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5,000元以下罰金。

    4.不得撕毀公投票或罷免票，違者，處新臺幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

    5.不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

