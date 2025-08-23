為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌嗆記者問白癡問題 吳靜怡：公開道歉否則自證自己是「沒品立委」

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    

    2025/08/23 10:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌爭議言行再添一樁，除了從昔日反核轉為挺核，以及從消滅國民黨轉為與國民黨同一陣線，昨日針對有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」，引發外界熱議。對此媒體人吳靜怡表示，黃國昌，你如果真的不是白癡，那就站出來，向被羞辱的記者、向所有關心公共事務的人民公開道歉，否則，你就是自證自己是一位「沒品立委」。

    吳靜怡在臉書PO文表示，「這個是什麼白癡的問題啊！」黃國昌在接受聯訪時，竟然公然嗆聲吳姓女記者，更離譜的是，記者提問的內容僅僅是關於黨籍與繳費的制度問題，屬於最基本的新聞追問，卻被黃國昌用「白癡」兩字粗暴羞辱，不只如此，黃國昌還嘲諷同一位記者：「怎麼妳笑得這麼尷尬？妳是被上面下指令下來的嗎？妳也覺得很尷尬嗎？」這完全不是在回應媒體，黃國昌很清楚麥克風、攝影機都在，硬是要赤裸裸的羞辱與霸凌女記者。

    吳靜怡指出，誰才是真正的「白癡」？如果黃國昌沒有要接受聯訪，請不要發行程通知！既然公開通知記者前往，卻轉頭罵人家白癡，這才是真正的自打臉，要記者跑你黨的行程，就是應該要接受可能的提問，結果你反嗆白癡，那到底是誰在「耍白癡」？民主政治不能容忍「罵媒體」文化，不爽就口語霸凌！

    吳靜怡續指，媒體的工作就是提問與監督，問題再尖銳，也該以理性回答或澄清來面對，黃國昌卻選擇用侮辱記者來掩飾，這不只是對記者的不尊重，更是對整個社會監督機制的踐踏，這也不是第一次，黃國昌，你如果真的不是白癡，那就站出來，向被羞辱的記者、向所有關心公共事務的人民公開道歉，否則，你就是自證自己是一位「沒品立委」。

    吳靜怡直言，最後，人家記者也有阿爸，在民眾黨最艱困的時候被柯文哲拜託拼高雄市市長補選，而你黃國昌，憑啥？不敢承認自己是美國的阿爸，嗆人家女兒，才是真無恥！

