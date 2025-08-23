為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    3首長同日請辭 嗆政院施滿意度低的盧秀燕不作回應

    內閣3首長同日請辭，日前嗆行政院的台中市長盧秀燕不作回應。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/23 10:07

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男以及教育部政務次長葉丙成等3首長昨（22日）同日請辭，引發外界對內閣運作與政策延續的高度關注；日前赴行政院會力爭中央恢復地方補助槓上行政院長卓榮泰，嗆行政院施政滿意度創歷來新低的台中市長盧秀燕，今被問及內閣人事異動意見時，不願多作回應。

    台中市長盧秀燕14日北上參加行政院會，針對近期中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，在院會中向行政院據理力爭，因遭卓榮泰以解決問題，不是創造聲量制止，盧秀燕回嗆，今年及明年中央總預算皆創歷史新高，但行政院的施政滿意度卻創下歷來新低，原因就在於中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，「造成行政體系高度不滿」。

    昨夜內閣人事震撼彈，包括經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男，以及教育部政務次長葉丙成等3位首長同日請辭，盧秀燕今被問及對內閣人事異動等意見時，未發一語，不願表示任何意見。

    盧秀燕23日上午參與核三延役公投，投下神聖的一票！（記者廖耀東攝）

    熱門推播