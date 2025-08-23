為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌遭爆「兒子美國籍」 李忠憲：舞台上愛國者搞亂台灣就開溜

    學者李忠憲。（資料照）

    學者李忠憲。（資料照）

    2025/08/23 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日被質疑兒子擁有美國籍，黃受訪時拒絕談論相關議題。對此成功大學教授李忠憲表示，政治人物刻意想辦法讓小孩在美國出生，就等於為自己準備了一張「保險單」，一旦台灣出現戰亂或中國入侵，他們可以選擇帶家人離開。這種行為展現的是一種風險規避，把不確定性的後果轉嫁給社會大眾，當戰爭來臨時，他們只要拍拍屁股走人，剩下的火場就交給「仍在座位上的觀眾」。

    李忠憲在臉書PO文表示，台灣的政治人物特別到美國去生小孩，然後再把台灣搞得亂七八糟，自己有退路可以依親，不怕中國併吞台灣，這是什麼樣的心理狀態和思考邏輯？政治人物刻意想辦法讓小孩在美國出生，就等於為自己準備了一張「保險單」，一旦台灣出現戰亂或中國入侵，他們可以選擇帶家人離開。這種行為展現的是一種風險規避，把不確定性的後果轉嫁給社會大眾，當戰爭來臨時，他們只要拍拍屁股走人，剩下的火場就交給「仍在座位上的觀眾」。

    李忠憲指出，這是一種菁英特權感，他們往往認為自己是「例外」，即使把台灣搞亂，也有退路。他們的心理機制在於：把國家視為舞台，自己視為演員，但人民要承擔最終的場景後果，這是特權菁英常見的「雙重帳本」思維，他們總會裝出一副人性化的理由：「這是為了孩子好。」但人性只是外皮，內裡藏著的，是比誰都更精算的政治投機，他們選擇了「自由」，為小孩創造另一種可能性；但同時卻逃避了自由所帶來的「責任」，即承擔自己行為對台灣的影響。這是一種自欺，表面上行使自由，實際上卻否認責任。

    李忠憲續指，從洛克的社會契約論來看，政治人物本應該承擔與人民共同的命運。但當他們預先安排好退路，契約就形同瓦解，他們已經不再與台灣人民共享風險，只把台灣當成舞台，從馬基雅維利式的角度，這是一種冷酷的現實主義：領導人考量的不是道德，而是自身與家族的生存。這種思維拒絕理想與共同體的價值，而是徹底的「逃生哲學」，根據尼采說法，這是「奴隸道德」在現代政治的展現：害怕中國、害怕失敗，所以預先逃避；而真正的「主人道德」應該是在危險面前仍肯定生命、承擔命運。

    李忠憲直言，這樣的人其實既不是真正的存在主義者（因為逃避責任），也不是真正的馬基雅維利式強人（因為缺乏承擔），更像是一種犬儒式的自保者，他們愛台灣，就像演員愛舞台，戲一演完，幕一拉下，誰還管場內是否著火？

