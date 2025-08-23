為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新北普發4.6萬掀論戰！江怡臻嗆哪來決議通過 卓冠廷PO圖打臉

    新北市議會民進黨團近日提案普發現金4萬6000元，送交市府研議，新北市議員卓冠廷稱「議會無異議通過」，新北市議員江怡臻（見圖）批評「降智」、「瞎」，還稱「哪裡來決議通過」。（圖擷自臉書）

    2025/08/23 10:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市議會民進黨團近日提案普發現金4萬6000元，送交市府研議，新北市議員卓冠廷稱「議會無異議通過」，新北市議員江怡臻批評「降智」、「瞎」，還稱「哪裡來決議通過」。對此卓冠廷PO出會議摘要的截圖並圈出上頭的「決議」二字，並諷刺江怡臻「不想普發現金4萬6就大聲說不想發！講這麼多廢話，可憐呀！」

    新北市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民，普發現金4萬6000元，卓冠廷稱沒有任何一個議員正式提出異議，已送交市府研議，江怡臻近日陸續發文批評「今日我更瞎」、「沒發現726之後的崩潰降智列車上，只剩你跟陳聖文？」昨日江怡臻更發文稱「拜託，研議不是決議，當議員三年當假的？」

    對此卓冠廷今上午在臉書發文，PO出會議摘要紀錄的截圖，並指「江怡臻議員怎麼找都找不到的『決議』兩個字就在這裡！不想普發現金4萬6就大聲說不想發！講這麼多廢話，可憐呀！」

    卓冠廷今上午在臉書發文，PO出會議摘要紀錄的截圖，並指「江怡臻議員怎麼找都找不到的『決議』兩個字就在這裡！不想普發現金4萬6就大聲說不想發！」（圖擷自臉書）

    卓冠廷今上午在臉書發文，PO出會議摘要紀錄的截圖，並指「江怡臻議員怎麼找都找不到的『決議』兩個字就在這裡！不想普發現金4萬6就大聲說不想發！」（圖擷自臉書）

