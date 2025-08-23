盧秀燕投公投票，被問川普綠電騙局及黃仁勳核能不錯均絕口不提

盧秀燕23日上午參與核三延役公投，投下神聖的一票！（記者廖耀東攝）

2025/08/23 09:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第二波國民黨立委罷免案及核三研議公投案今登場，台中市有3選區藍委罷免案投票及公投案投票，台中市長盧秀燕上午前往北區健行國小投公投票，被問及美國總統川普日前「綠電騙局」及輝達執行長黃仁勳指核能是很棒的選擇等能源議題，盧秀燕未發一語，沒有表示任何意見。

盧秀燕戶籍所在的北區今無罷免案投票，僅有核三公投案，她一早9點前往北區健行國小投下公投票，投票所現場未見排隊人潮，盧秀燕僅花3分鐘就完成投票。

因美國總統川普日前在社群平台上發文，痛批風力與太陽能發電是「世紀大騙局」，並強調他的政府將不會再批准任何新的相關計畫；黃仁勳昨抵台受訪表示，希望各種能源形式都被探索，核能也是一個很棒的選項；投完公投票的盧秀燕被問及對兩人說法的看法，並未回應；僅在到達投開票所時感謝選務人員的辛勞。

民政局長吳世瑋表示，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法以法定公投日（8月23日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國96年8月23日以前（包括當日）出生，並在中華民國繼續居住6個月以上，且未受監護宣告者。，此次公投台中市有241萬6,540人有投票權，其中首投族約莫9.3萬人，為方便民眾投票，全市共設置1,898個投開票所。

此外，台中市第11屆立法委員第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣罷免案也在今日同步舉行，凡年滿20歲（民國94年8月23日以前出生），至民國114年8月22日（包括當日）在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上者，即具有罷免投票權。其中台中市第2選舉區投票人人數為30萬7,742人、第3選舉區為26萬0,599人、第八選舉區則為20萬8,849人。

盧秀燕投下核三延役公投票！（記者廖耀東攝）

