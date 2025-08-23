為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823公投影響民進黨能源政策？ 徐國勇：尊重民眾想法

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，接任民進黨秘書長的徐國勇一早就前往投票。（記者塗建榮攝）

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，接任民進黨秘書長的徐國勇一早就前往投票。（記者塗建榮攝）

    2025/08/23 09:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，外界關切公投結果會否影響民進黨未來的能源政策。接任民進黨秘書長的徐國勇表示，任何公投結果都會影響政策擬定，其結果也表達了民眾的想法，不管如何，任何政黨都會尊重。

    徐國勇今天一早8時就現身台北市北投區的投票所，投完票後接受媒體訪問時笑稱，今天天氣很好，相信民眾都會出門投票，很快、非常容易選擇，所以他很快就投完票。

    針對公投結果對能源政策的影響，徐國勇回應，任何一個公投結果都會影響政策的擬定，這是必然的，但是對於這次的公投結果，要等投開票結束後再來回應，因為現在正在投票，他也不方便影響到，不宜談這一方面，今天結果出來後就會表達民眾的整個想法，不管怎麼樣，任何政黨都會尊重。

    至於，民進黨在公投結束後，是否召開記者會回應？徐國勇說，因為今天是假日，麻煩太多記者和工作人員不好意思，所以他回去會商量一下，可能以聲明或各方面來做相關回應，因為接下來就還是有很多時間，與大家都可以接觸到，所以這不是問題，當然會有態度出來，這是一定的。

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，接任民進黨秘書長的徐國勇一早就前往投票。（記者塗建榮攝）

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，接任民進黨秘書長的徐國勇一早就前往投票。（記者塗建榮攝）

    
    
