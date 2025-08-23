為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2026選戰操盤手就位！徐國勇：按經驗和情勢擬定策略

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早前往投票所並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早前往投票所並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    2025/08/23 09:37

    〔記者陳政宇／台北報導〕核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，徐國勇將於25日就任民進黨秘書長，外界關切其首要任務。對此，徐表示，他現階段要先了解整個黨的運作，包括各方面人事、政策，而政黨的工作就是選舉，接下來將展開提名、輔選等工作，按照既有經驗及步驟、配合現有情勢擬定相關策略。

    徐國勇今天一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪，被詢及823罷免和公投後的首要任務。徐說明，他現階段的個人任務，當然是先了解黨的整個運作，包括各方面的人事、政策等，因為他離開政壇約兩年半，期間主持政論節目，每天都在看政治，但媒體是不可能進入決策單位，所以是既熟悉又陌生，首要工作就是把陌生的地方補起來。

    徐國勇續指，再來就是民進黨整體要往前走，除了黨的相關政策要與行政單位配合外，黨的工作當然就是選舉，他就任後就會展開擬定選舉策略，相信其他政黨也展開了，因為每個政黨都有其選舉對策委員會，民進黨一樣要展開這方面的工作，接下來就是提名、輔選等，整個策略會按照既有經驗及步驟、配合現有情勢，來做相關的瞭解和擬定。

    至於國民黨立委王鴻薇指稱，民進黨將隨著徐國勇就任，派系鬥爭將更白熱化。徐強調，他應該是在民進黨裡最沒有派系色彩的人，他也不否認民進黨仍有派系存在，但人與人之間本來就有一些志趣相同的結合。她舉例，同學會50個人就會有好幾個團體，有人喜歡打高爾夫球、有人喜歡打籃球，自然就會有這種結合；又例如台灣有很多運動，有人喜歡籃球、有人喜歡棒球，結合起來就變成一個體育興盛的國家，藉此比喻一個政黨也是一樣，所以這都很正常，國民黨或其他政黨也都一樣有派系。

    徐國勇重申，他的家族裡面就有好幾位成員是不同派系，例如僑委會委員長徐佳青就是新潮流，而自己則是跟著謝長廷，派系對大家而言都不是問題，溝通上更是沒有問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播