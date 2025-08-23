2026選戰操盤手就位！徐國勇：按經驗和情勢擬定策略

核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早前往投票所並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2025/08/23 09:37

〔記者陳政宇／台北報導〕核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今（23）日投開票，徐國勇將於25日就任民進黨秘書長，外界關切其首要任務。對此，徐表示，他現階段要先了解整個黨的運作，包括各方面人事、政策，而政黨的工作就是選舉，接下來將展開提名、輔選等工作，按照既有經驗及步驟、配合現有情勢擬定相關策略。

徐國勇今天一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪，被詢及823罷免和公投後的首要任務。徐說明，他現階段的個人任務，當然是先了解黨的整個運作，包括各方面的人事、政策等，因為他離開政壇約兩年半，期間主持政論節目，每天都在看政治，但媒體是不可能進入決策單位，所以是既熟悉又陌生，首要工作就是把陌生的地方補起來。

徐國勇續指，再來就是民進黨整體要往前走，除了黨的相關政策要與行政單位配合外，黨的工作當然就是選舉，他就任後就會展開擬定選舉策略，相信其他政黨也展開了，因為每個政黨都有其選舉對策委員會，民進黨一樣要展開這方面的工作，接下來就是提名、輔選等，整個策略會按照既有經驗及步驟、配合現有情勢，來做相關的瞭解和擬定。

至於國民黨立委王鴻薇指稱，民進黨將隨著徐國勇就任，派系鬥爭將更白熱化。徐強調，他應該是在民進黨裡最沒有派系色彩的人，他也不否認民進黨仍有派系存在，但人與人之間本來就有一些志趣相同的結合。她舉例，同學會50個人就會有好幾個團體，有人喜歡打高爾夫球、有人喜歡打籃球，自然就會有這種結合；又例如台灣有很多運動，有人喜歡籃球、有人喜歡棒球，結合起來就變成一個體育興盛的國家，藉此比喻一個政黨也是一樣，所以這都很正常，國民黨或其他政黨也都一樣有派系。

徐國勇重申，他的家族裡面就有好幾位成員是不同派系，例如僑委會委員長徐佳青就是新潮流，而自己則是跟著謝長廷，派系對大家而言都不是問題，溝通上更是沒有問題。

