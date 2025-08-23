江啟臣一早排隊投票 投完最想休息喝杯咖啡

立法副院長江啟臣將選票投入罷免案的票匭。（記者歐素美攝）

2025/08/23 09:21

〔記者歐素美／台中報導〕823罷免及公投今天投開票，立法院副院長江啟臣，今天一早8點10分，就和夫人劉姿伶一起到台中市豐原區豐村國小的投開票所，跟著一般民眾排隊投票。江啟臣表示，投完票最想做的事就是休息一下喝杯咖啡，希望台灣的民主政治回歸正軌，社會回歸回和諧安定，人民之間相互尊重包容，最重要的是團結面對國家的挑戰。

江啟臣表示，昨天睡得還好，心情也算平常，只是一早起來還以為還要站路口；希望大家踴躍投票，因為還有很多事情要做，希望一切都回歸正軌，不管是台灣的民主政治回歸正軌，社會回歸回和諧安定，人民之間相互尊重包容，最重要的是團結面對國家的挑戰。

媒體詢問他投完票最想做什麼？江啟臣說，投完票最想做的是休息一下，喝一杯咖啡，提神一下，因最後幾天掃街拜票，團隊也都非常辛若，希望大家也休息一下，下午還要準備開票等作業，當然除此之外，還是有選民的工作要做，不會因這個事情就中斷，團隊真的非常辛苦，謝謝他們。

江啟臣的夫人劉姿伶則說，感覺這次選舉的時間比較密集，同仁都很辛苦很累，回家都是秒睡，因為掃街曬一整天，肩頸很緊，回家幫江啟臣按摩時發現江真的曬得很黑，因為背部跟臉的色差很大。

立法副院長江啟臣（右二）與夫人劉姿伶（前右三）一起排隊等候投票。（記者歐素美攝）

