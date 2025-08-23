為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    江啟臣一早排隊投票 投完最想休息喝杯咖啡

    立法副院長江啟臣將選票投入罷免案的票匭。（記者歐素美攝）

    立法副院長江啟臣將選票投入罷免案的票匭。（記者歐素美攝）

    2025/08/23 09:21

    〔記者歐素美／台中報導〕823罷免及公投今天投開票，立法院副院長江啟臣，今天一早8點10分，就和夫人劉姿伶一起到台中市豐原區豐村國小的投開票所，跟著一般民眾排隊投票。江啟臣表示，投完票最想做的事就是休息一下喝杯咖啡，希望台灣的民主政治回歸正軌，社會回歸回和諧安定，人民之間相互尊重包容，最重要的是團結面對國家的挑戰。

    江啟臣表示，昨天睡得還好，心情也算平常，只是一早起來還以為還要站路口；希望大家踴躍投票，因為還有很多事情要做，希望一切都回歸正軌，不管是台灣的民主政治回歸正軌，社會回歸回和諧安定，人民之間相互尊重包容，最重要的是團結面對國家的挑戰。

    媒體詢問他投完票最想做什麼？江啟臣說，投完票最想做的是休息一下，喝一杯咖啡，提神一下，因最後幾天掃街拜票，團隊也都非常辛若，希望大家也休息一下，下午還要準備開票等作業，當然除此之外，還是有選民的工作要做，不會因這個事情就中斷，團隊真的非常辛苦，謝謝他們。

    江啟臣的夫人劉姿伶則說，感覺這次選舉的時間比較密集，同仁都很辛苦很累，回家都是秒睡，因為掃街曬一整天，肩頸很緊，回家幫江啟臣按摩時發現江真的曬得很黑，因為背部跟臉的色差很大。

    立法副院長江啟臣（右二）與夫人劉姿伶（前右三）一起排隊等候投票。（記者歐素美攝）

    立法副院長江啟臣（右二）與夫人劉姿伶（前右三）一起排隊等候投票。（記者歐素美攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播