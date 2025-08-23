台中市部分公投投票所 一早空蕩未見人潮

設於台中市北屯區北興里里民集會所的第983（左）、984（右）投票所，未見投票人潮，圖右的984投票所甚至一度無人來投票。（記者張瑞楨攝）

2025/08/23 09:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕重啟核三公投與國民黨7席立委的罷免案，今天上午8時至下午4時投票，台中市在公投之外，還有台中市立委第二選區顏寬恒、中三選區楊瓊瓔，以及中八選區江啟臣（立法院副院長）等三名藍委罷免投票案，不過，台中市區內只有公民投票、沒有罷免投票的部分投票所，今天上午8時至9時，並未出現投票人潮，甚至出現空蕩無人來投票的狀況，投票狀況並不踴躍。

依據台中市選委會的公告，台中市共設1898處投開票所，其中，罷免投票合併公投的投開票所設677處，其餘僅有公民投票，其中，只有公民投票，沒有罷免投票的部分投票所，投票狀況欠佳。

請繼續往下閱讀...

以設於台中市北屯區北興里里民集會所的第983、984投票所為例，今天上午8時許，第984投票所一度無人來投票，更不見排隊人潮，至於第983投票所，也僅見零星民眾投票，這兩個投票所的公民投票率，可能會遠低7月26日罷免國民黨立委黃健豪的投票率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法