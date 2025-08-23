為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌怨沒安排聯訪記者硬要來 馬郁雯嗆：噁心

    昨日黃國昌在進行公開活動時，竟嗆現場媒體「不是沒安排聯訪，你們硬要來這邊」。政治記者馬郁雯對此發文質疑，如果黃國昌不想受訪，就請要求黨部不要發採訪通知，並嗆「這種嘴臉，非常噁心」。（圖擷自threads）

    2025/08/23 10:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日遭質疑兒子疑似有美國籍，面對媒體詢問卻拒絕正面回應，昨日他在進行公開活動時，竟嗆現場媒體「不是沒安排聯訪，你們硬要來這邊」，遭外界質疑耍大牌，在網路也有記者發文質疑「採通你發的你問大家幹嘛來？記者到底是什麼很賤的職業」。政治記者馬郁雯也發文質疑，如果黃國昌不想受訪，就請要求黨部不要發採訪通知，並嗆「這種嘴臉，非常噁心」。

    黃國昌近日遭網紅四叉貓爆料，兒子疑似有美國籍，黃國昌未正面回應並嗆「我太太非常不高興，她要我根本不要回應」、「肉搜未成年小孩是違法變態行為」，外界雖質疑他未正面回應問題，但針對媒體提問，黃國昌昨又稱他不會隨之起舞，並指「這應該也是媒體的責任吧？」

    據《民視新聞》報導，昨日黃國昌出席在核三延役公投進行車掃時，看到現場出現多家媒體時又不滿表示：「不是阿，有時候相互尊重啦，就跟你們說沒有聯訪，阿你們硬要來這邊，這樣不是搞得大家都很累？」他還詢問現場一名女記者：「怎麼妳笑得這麼尷尬，是被上面指派下來，也覺得很尷尬嗎？」

    對此，馬郁雯在threads發文質疑，黃國昌被踢爆是「美國阿爸」不敢承認，現在把氣出在媒體身上？沒有直播的時候，黃大立委對媒體就是這種態度！

    馬郁雯批評，前一天民眾黨自行發了採訪通知，今天媒體出現，居然嗆媒體「就跟你們說沒有聯訪，阿你們硬要來這邊」，馬郁雯質疑黃國昌，「身為政治人物，若不想受訪就別發採通，若發了，媒體本來就會依議題需要前往採訪，沒人拜託你民眾黨，搞不清楚狀況？以為媒體是你呼之即來、揮之即去，讓你任意差遣？這種嘴臉，非常噁心！黃國昌就趕快承認你就是『美國阿爸』，不然未來怎麼選新北市長？不要再躲了，有夠沒擔當！」

    政治工作者周軒也轉貼，在threads上可看到有其他記者發文抱怨「我真的看不懂，什麼叫硬要來這？採通你發的你問大家幹嘛來？記者到底是什麼很賤的職業，光是站在那就可以被黃主席羞辱一頓⋯」、「人家是有一路追著你嗎，人家有同個問題跳針問你或挑釁你嗎，昨天下午車掃一樣沒有開聯訪，還是有接受訪問啊，現在是怎樣？」。

    這名記者也感嘆「不要怕被問敏感問題就突然拿記者出氣欸（遙想當年陪柯文哲搭公車的時光⋯」。

    在 Threads 查看

    黃國昌在進行公開活動時，竟嗆現場媒體「不是沒安排聯訪，你們硬要來這邊」，遭外界質疑耍大牌，在網路也有記者發文質疑「採通你發的你問大家幹嘛來？記者到底是什麼很賤的職業」。（圖擷自threads）

    熱門推播