823後藍白磨刀霍霍 政院5大預算案恐難樂觀

2025/08/23 09:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白續掌國會多數，下會期即將在9月1日開議，在823大罷免結束後，行政院長卓榮泰續任閣揆，而內閣僅小幅改組，未來將面臨更艱難的局面。由於立法院新會期是預算會期，行政院將有5大預算案送立法院審議，藍白「磨刀霍霍」，恐難樂觀。卓揆日前已表示，有今年經驗，行政院會主動介入朝野協商，提出應該的講法與期待，以及兩院應該有的良性互動。

行政院的5大預算案，包括已提出的明年度中央政府總預算、今年度總預算案的追加預算案，以及災後重建特別預算案，此3案皆已送立法院審議；至於攸關產業支持、普發現金的韌性特別條例修正案已列入立法院29日討論事項，預計當天完成三讀後，行政院也會提出特別預算案。另外，因應新的軍購項目提出的「防衛韌性特別條例」草案，下會期也送立法院審查，若順利三讀，也會提出特別預算案。

政院人士表示，卓揆於8月6日已拜訪立法院長韓國瑜，盼兩院有良性互動，目前政院正在進行的災後重建復原工作，風災特別條例已三讀，行政院也依照朝野協商結論提出600億元的特別預算，期望藉此建立未來行政、立法兩院合憲有序的互動模式。

政院人士指出，行政院21日也提出明年度中央政府總預算案，除為國人減稅、減負擔、確保國人健康、提倡全民運動外，更為台灣擘畫下一階段軟、硬體實力的基礎韌性，包括擬提出AI新十大建設、推動「中小微企業多元振興發展」持續協助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型等，也編列低軌通訊衛星、無人載具產業發展統籌等科技發展計劃預算。

此外，為因應複雜的國際情勢以及美國對等關稅可能對台灣產業所造成的影響，行政院已提出韌性特別條例修正案，期盼立法院能儘速三讀，在完成法制化作業前，行政院也已啟動「移緩濟急」措施，給予受衝擊產業必要支持，政府已做好各項準備。

政院人士強調，不論立法院政黨組成比例如何，行政院一向都是依照憲法規定，遵守憲法並且對立法院負責，並不會因為立法院是否進行改選或補選而有所不同，行政院都會持續推動國家重大建設以及福國利民與照顧弱勢的政策，這是行政團隊的最基本也最為重要的工作，也需要中央與地方、行政與立法彼此合作才能夠加速進行。

